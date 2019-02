PÅGREPET: Den 48 år gamle mannen ble på Vår Frelsers gravlund i Haugesund tirsdag. Foto: Tipser

Haugesund: Anbefalte tvunget psykisk helsevern for drapssiktet i 2017

Mannen som er siktet for drapet på Bjørg Marie Skeisvoll Hereid, ble anbefalt tvunget psykisk helsevern i 2017 etter at han ble siktet for voldtekt og trusler.

Den 48 år gamle mannen ble undersøkt av sakkyndige, etter at han ble siktet for trusler og voldtekt av en kvinne i 2017, ifølge Dagbladet.

Under fengslingsmøtet torsdag la mannens forsvarer Erik Leas kollega, Knut Magnus Haavik frem en rettspsykiatrisk rapport for å støtte opp under ønsket om å få siktede innlagt på psykiatrisk institusjon.

– I den judisielle observasjonen av siktede, som ble foretatt i 2017, i forbindelse med en tidligere sak, ble det konkludert med at han var psykotisk på undersøkelsestidspunktet og på gjerningstidspunktet. De konkluderte også med at han hadde utviklet en underliggende, eller kronisk psykose, sa Haavik til VG.

Siktede har slitt med rus siden han var mellom 12–15 år, og har ifølge forsvarer Erik Lea vært innlagt på psykiatrisk institusjon flere ganger.

En fengslingskjennelse beskriver at mannens hemninger mot å utøve vold ble opphevet når han ruset seg og at han ikke hadde innsikt i sitt rusproblem.

Den gangen kunne ikke de sakkyndige utelukke at mannen hadde utviklet en «kronisk psykotisk tilstand uavhengig av rusmidler». Saken ble henlagt og mannen ble sluppet fri.

48-åringen har et langt kriminelt rulleblad og har slitt med omfattende rusproblemer i årevis. Onsdag ettermiddag ble mannen avhørt av politiet. Han knytter seg ikke til hendelsen i avhør.

– Han er vel etter min mening i en tilstand hvor han ikke klarer eller i stand til å snakke om saken i det hele tatt. Han er svært psykisk syk, sier mannens forsvarer Erik Lea til VG etter et politiavhør onsdag.

67 år gamle Bjørg Marie Skeisvoll Hereid døde natt til onsdag etter å ha blitt angrepet av en mann på en gravlund i Haugesund tirsdag ettermiddag. Foto: Privat/politiet / NTB scanpix

Tirsdag ettermiddag denne uken ble 67 år gamle Hereid funnet kritisk såret på en gravlund i Haugesund, etter å ha blitt angrepet med øks. Dagen etter opplyste politiet at hun var død som følge av skadene, og at en 48 år gammel mann var pågrepet og siktet for drap.

– Familien har det veldig tungt. De er i en dyp sorg etter et brutalt og tilfeldig drap. Et totalt sjokk, som man ikke kan være forberedt på, sier familiens bistandsadvokat Benedicte Storhaug til VG.

Hun opplyser at 67-åringen var på kirkegården tirsdag ettermiddag fordi hun skulle besøke og stelle en familiegrav. Blant annet skulle hun legge ned blomster.