Ble trakassert i Forsvaret: – Visste ikke hvem jeg skulle si det til

Tillitsvalgt Lise Veronica Huynh forteller at hun ble trakassert av en kollega, men at hun aldri turte å si fra.

I en ny undersøkelse sier 23 kvinner og 20 menn i Forsvaret at de har hatt sex mot sin vilje det siste året. Den viser også at både mobbing og trakassering er svært utbredt.

Huynh er landstillitsvalgt og sier Forsvaret ikke har vært gode nok. At det ikke har vært trygt nok for dem som har blitt utsatt for seksuell trakassering å si ifra.

– Jeg ble trakassert av en medsoldat ute og visste ikke hvor jeg skulle gå for å varsle om det her, sier Huynh til VG.

– Vet ikke om vedkommende gjorde mer skade

8805 militært ansatte og vernepliktige har svart anonymt på undersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst. De ble spurt om alt fra voldtekt til negative kommentarer, latterliggjøring og mobbing.

Huynh påpeker at de ser mye verbal trakassering i Forsvaret, og at det hun opplevde skjedde under førstegangstjenesten og gikk på hennes legning.

– Det var i forbindelse med alkohol, i løpet av en helg hvor man er ute og fester. Det er også ofte der disse hendelsene forekommer, sier hun.

– Jeg kjente litt på at det kanskje er like greit å la være. Kanskje det blir mye styr hvis jeg må finne ut hvem jeg skal henvende meg til. Og så blir det en sak. At det var lettere å la være, er den veien jeg tok, sier hun.

– Nå vet jeg ikke om vedkommende gjorde mer skade, men det oppfordres jo til å si ifra og det skulle jeg ønske at jeg gjorde. At noen kunne si at dette ikke var greit, sier Huynh

Vil ha hardere konsekvenser

Som landstillitsvalgt har hun vært med og se på tiltak etter sjokk-undersøkelsen. Hun sier dagens tiltak enten ikke fungerer eller blir brukt godt nok.

– Konsekvensen for dem som trakasserer er ikke god nok i dag. Det har lite preventiv effekt, åpenbart, ut ifra undersøkelsen og de høye tallene. Forsvarets nulltoleranse, som de ønsker å være så vanvittig nøye på, kommer ikke frem, sier den tillitsvalgte.

– Mye av dette handler om å erkjenne at man har dårlige tall og at dette er noe vi må ta tak i, påpeker Huynh.

Belastende

Huynh er ikke alene i sin opplevelse av varslingssystemet: Kaptein Miriam Weierud i Kvinnelig militært nettverk forteller at hun har snakket med flere som har varslet om upassende oppførsel.

– Mange sier at de opplever at de ikke blir trodd, eller så ser de at saksbehandlingen i andre saker har vært belastende, og da velger de å ikke varsle, sier hun.

– De sier at de får kommentarer som «det var ikke ment sånn», eller «det må du bare tåle», så det blir en sånn nedgradering av disse personenes opplevelse av situasjonen. Da føler man at man ikke blir tatt seriøst.

Hun mener det har er spesielt alvorlig at undersøkelsen viser at kun to kvinner har anmeldt voldtekt, og at få velger å varsle.

– Voldsomt

Pål B. Nygaard er veldig overrasket over de høye voldtektstallene. Som tillitsvalgt i Hæren for Norsk offiserforbund kan han bistå både medlemmer som har varslet og som har blitt varslet mot.

– De siste 12 månedene har jeg vært involvert i én slik sak, men når vi her snakker om 40 tenker jeg "hva i alle dager er det som skjer her". Det er svært høyt, sier han.

– I ny og ne har det vært en slik sak som har dukket opp, men det blir voldsomt når vi hører tallet 40.

– På tide med handling

Weierud er imidlertid ikke overrasket over at tallene viser at en høy andel kvinner i Forsvaret har opplevd voldtekt og voldtektsforsøk.

– Vi har hele tiden trodd at det har vært mørketall tidligere. Likevel er det trist og veldig alvorlig å få bekreftet de antagelsene jeg har hatt.

Det hun er overrasket over, er hvor høye tallene er for menn.

Weierud tror mobbing og seksuell trakassering henger sammen i forsvaret, som del av en dominerende maskulin kultur som både går utover kvinner, og menn som kan oppleve at det er mer tabubelagt å si ifra.

Hun mener det viktigste nå er at situasjonen diskuteres på alle nivåer i Forsvaret for å få til en kulturendring.

– Det har vært mye prat, og nå er det på tide med handling. Vi må gjøre noe av alle disse handlingsplanene vi har kommet med. Det har jeg tro på at Forsvaret klarer, for nå opplever jeg en helt annen debatt i Forsvaret.