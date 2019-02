GISKE: – Det jeg er spent på, er om Giske ser at han har ikke noe mer å tape, og at han vil spille en opposisjonsrolle internt, i stedet for å være noenlunde lojal mot partiledelsen, sier politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen til NTB. Foto: Tore Kristiansen

Politisk redaktør: «Alle broer er brent» mellom Giske og Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre og trønderprofilen Trond Giske har blottlagt en isfront mellom dem. Men ikke alle mener Giske er ferdig som sentral Ap-politiker.

NTB

– Det har lenge vært lite tillit og respekt mellom Støre og Giske. Min oppfatning har vært at Giske har holdt seg i skinnet og vært lojal nok. Nå virker det som om alle broer er brent, sier politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen til NTB.

– Det jeg er spent på, er om Giske ser at han har ikke noe mer å tape, og at han vil spille en opposisjonsrolle internt, i stedet for å være noenlunde lojal mot partiledelsen, sier hun.

I et intervju med TV 2 fredag svarte Giske slik på spørsmål om han hadde tillit til Støre:

– Han er leder i Arbeiderpartiet og velges av landsmøtet. Vi har den lederen vi har til vi har en ny.

Han konstaterte også at han ikke har så mye å gjøre med Støre i hverdagen.

Ingen fremtid?

Uttalelsene falt etter at partilederen sa at Giske ikke har tilliten som trengs for å få viktige verv og gikk langt i å avvise muligheten for at trønderen igjen kan få en mer sentral rolle i partiet.

Giske måtte fredag innse at kampen for å få nye tillitsverv i Trøndelag Ap var tapt. Videoen av Giske som danser med en ung kvinne på et utested i Oslo, fikk valgkomiteen til å endre mening.

Giske selv mener videoen ble brukt i en maktkamp og har kritisert særlig VGs omtale av den. I et intervju med NRK fredag kveld sier han at videoen ikke har noe med varslingssakene som felte ham i fjor å gjøre. Han lover å jobbe for fullt for et «sterkt og radikalt sosialdemokratisk Trøndelag».

Ifølge Aglen har Giske fortsatt mange støttespillere, selv om de er skuffet over at han rotet det til for seg selv i denne runden. Hun mener postene som en markant venstreprofil og talerør for distriktene er ledig.

– Det er spennende å se om han vil prøve å fylle de rollene, sier hun.

At Giske fortsatt har mange tilhengere er tydelig blant annet på kommentarer i sosiale medier de siste dagene.

PARTILEDEREN: Støre uttalte fredag at Giske ikke har tilliten som trengs for å få viktige verv og gikk langt i å avvise muligheten for at Giske igjen kan få en mer sentral rolle i Arbeiderpartiet. Foto: Frode Hansen / VG

Trond vs. Raymond?

Ap-veteranen Gunnar Tore Stenseng var blant dem som rykket ut med støtte til Giske.

– Det er ufattelig at ikke trønderne støtter Trond Giske i maktkampen der Oslo-partiet gjør alt de kan for å holde ham unna. De vet jo at han er den farligste konkurrenten til Raymond Johansen den dagen Ap trenger en ny leder, skriver Stenseng på Facebook, ifølge TV 2.

Han omtaler Giske som en fremtidig leder av partiet. Stenseng var ordfører i Nord-Fron i Oppland fra 1984 til 2007 og er faren til partisekretær Kjersti Stenseng. Både datteren og fylkeslederen i Oppland tok umiddelbart kraftig avstand fra utspillet.

Soloutspill

Professor Jon Helge Lesjø i Høgskolen i Innlandet mener dette var et soloutspill fra Stenseng den eldre og ikke representativt for synet i Oppland Ap.

Valgforskeren er uenig med Aglen i at Giske kan bli en leder for venstrefløyen i partiet.

– Jeg oppfatter også Giske som en venstrekandidat, men de politiske forskjellene er ganske små, sier han, og hevder Giske har flyttet seg fra venstre og mot sentrum.

I Oppland Ap er det sympati for at Arbeiderpartiet skal bli tydeligere på «klassiske sosialdemokratiske verdier», men Lesjø mener Giske ikke er noen kandidat for å fronte dette.

– Den generelle holdningen er at folk er litt lei. Nå vil de ha mindre personmotsetninger og heller profilere politikken, sier Lesjø til NTB.