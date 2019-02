TENÅRING DØDE SØNDAG: En gutt født i 2003 døde etter å ha fått strøm i seg inne i tunnelen ved Ruseløkka fritidsskole på Filipstad i Oslo. Foto: Oda Leraan Skjetne, VG

Folkehøyskole-elev døde av togstrøm i 2016: – Foreldrene sjokkert over ny ulykke

FILIPSTAD (VG) 20-åringen klatret på et tog ved Moelv i 2016 da han kom borti en høyspentledning – og døde. Foreldrene er sjokkert over at det kunne skje en ny strømulykke nå.

I helgen omkom en tenåring født i 2003 etter han skal ha kommet i kontakt med en høyspentledning i Filipstad-tunnelen i Oslo sentrum. VG har tidligere omtalt hvordan gjerdet inn til det potensielt livsfarlige området er lavere enn regelverket – og at fareskiltene vender inn mot sporet.

Foreldrene til gutten som omkom i 2016 er ifølge deres advokat sjokkert. Deres sønn døde da han var på vei hjem fra skoleavslutning til Ringsaker folkehøgskole i mai 2016. Han og to venner klatret på et parkert arbeidstog som sto like ved skolen.

– Foreldrenes motiv for å holde Bane NOR ansvarlig var først og fremst at selskapet skulle lære av de feilene som var begått og arbeide for å hindre at tilsvarende ulykker skulle skje, sier advokat Sven Knagenhjelm, som representerte foreldrene, til VG.

2016 – DØDSULYKKE: Det 300 meter lange arbeidstoget var parkert mellom Rudshøgda og Moelev i mai 2016. Elever ved en folkehøgskole i nærheten gikk langs veien ved toget og bestemte seg for å klatre opp på det. Foto: Gaute Freng, Ringsaker Blad

– På vegne av foreldrene krevde jeg at Bane NOR skulle erkjenne ansvar, noe de nektet, sier advokaten videre.

Politiet undersøker om også eleven som døde nå på søndag klatret på et parkert tog da han kom i nærheten av høyspentledningen. Og om sikringen av området var god nok.

– Når det nå er skjedd en ny dødsulykke, er foreldrene opprørte og sjokkerte, og de spør seg hva Bane NOR har gjort siden ulykken i 2016 når det gjelder tiltak for å hindre tilsvarende ulykker, sier Knagenhjelm.

Linje med 15.000 volt

Den gang klatret ungdommene opp på et tog som sto parkert fordi det pågikk arbeid på linjen.

– Det var påsatt fareskilt på arbeidstoget, men disse var små og ikke synlige for ungdommene. Det var skilt med høyspenning livsfare på stolpene langs linjen, men disse skiltene sto på innsiden av stolpene og kunne ikke ses, sier advokat Knagenhjelm til VG.

Tenåring døde strømulykke søndag. I denne saken måtte staten betale 10 millioner i erstatning

Mens arbeidet pågikk på dagtid, ble strømmen skrudd av. Men når arbeiderne gikk hjem, var det full fyr i kontaktledningen over toglinjen, på 15.000 volt. Det var denne eleven kom borti da han klatret på det parkerte toget den kvelden. Havarikommisjonen ba derfor Bane NOR vurdere å endre sitt interne regelverk.

Når de nå skal undersøke Filipstad-ulykken, skal Havarikommisjonen igjen se på konklusjonen fra denne ulykken.

2016-GJERDET: Selve linjen hvor arbeidstoget var parkert var bare beskyttet av et delvis nedtråkket trådgjerde, én meter høyt. Havarikommisjonen påpekte imidlertid at det ikke er «hensiktsmessig» å gjerde inn hele jernbanenettet med større gjerder. På Filipstad skjedde ulykken i en tunnel.

Havarikommisjonen påpekte den gang at ungdom tar flere sjanser enn barn og voksne, og viste til forskning om at ungdommer ikke er i stand til å vurdere og forstå risiko.

Dette svarer Bane NOR

– Både ulykken ved Moelv i 2016 og ulykken på Filipstad i helgen er dypt tragiske hendelser som berører oss alle sterkt. Både politiet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jobber nå med å få fram alle fakta om Filipstad-ulykken. Bane NOR avventer deres konklusjon, og det blir derfor feil å kommentere på Knagenhjelms uttalelse, sier Thor Erik Skarpen, som er pressesjef i Bane NOR.