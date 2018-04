Droppe fyll- og sexknuter: Årets russepresident Even Grønbech-Hope går sammen med resten av sentralstyret sammen om å droppe alle russeknutene som omhandler sex og alkohol. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Tromsørussen dropper alle knutene knyttet til sex og alkohol

Rikke Lange, iTromsø

Publisert: 20.04.18 09:27 Oppdatert: 20.04.18 09:58

Russepresidenten er forberedt på reaksjoner fra medrussen, mens politiet roser årets russekull som et foregangseksempel.

Rett over påsken hadde ungdomsgruppa til politiet for første gang møte med hele sentralstyret til russen og alle rektorene på byens videregående skoler.

Det skriver iTromø .

Der ble det satt opp spilleregler og snakket om hvilke forventninger partene hadde til hverandre under russefeiringen, og politiet tok opp problemstillinger knyttet til de sex- og alkoholrelaterte russeknutene.

Kort tid etter dette møtet, bestemte tromsørussen seg for å droppe de problematiske knutene.

– Vi har fjernet rundt tyve knuter og jobber nå med å lage nye knuter som vil erstatte disse. Vi ønsker å skape en trygg russefeiring og en feiring som er positiv for alle, og da konkluderte vi at det letteste var å fjerne sex- og drikkeknutene helt, sier russepresident Even Grønbech-Hope til avisen .

– Noen må være de første

Russepresidenten er forberedt på motbør fra medrussen, men sier at noen måtte være først ute med en slik avgjørelse.

– Det er nok ikke alle som blir like glade for at vi dropper knutene. Russetiden handler for mange om tradisjon og da at feiringen er bygget rundt sex og drikking, men vi vil ikke oppfordre til oppførsel som kan gå ut over helsen eller andre mennesker, sier Grønbech-Hope, og fortsetter:

– Når vi som sentralstyre er så pass enige og samarbeider så godt som vi gjør i år, så er det helt rett at vi er først ute. Jeg håper at andre russestyrer rundt i landet vil følge vårt eksempel, men det er ikke sikkert at det er like lett å ta et slikt valg andre steder.

– Avgjørelse det står respekt av

Politibetjent Kenneth Helberg, som har jobbet tett med russen de siste syv årene, beskriver avgjørelsen om å droppe de aktuelle knutene som ansvarlig og voksen.

– Dette er et grep som vil gjøre russetiden tryggere og lettere for mange. Jeg har aldri hørt om at russen her eller andre steder har gjort slike tiltak før, så dette er en avgjørelse det står respekt av, sier Helberg, og legger til:

– Folk forsvarer gjerne disse knutene med at man skal få lov til å ha det moro under russetiden, men det at man fjerner knutene betyr ikke at russen ikke får lov til å drikke eller ha sex. Det betyr bare at man ikke oppfordrer til det, og det er i seg selv ganske unikt.

Var merket fra før

De alkoholrelaterte knutene var allerede merket som potensielt helsefarlige og med forbehold om at de også kunne gjennomføres alkoholfritt. Alle de sex-relaterte knutene hadde også fått presisert at de må foregå med samtykke.

Det øvrige sentralrussestyret består av Jøran Lynum (Kvaløya), Emma Røymo (Breivang), Varg Johan Evensen (Ishavsbyen) og Julie Brekkås (Kongsbakken).