MANNSLAGSTROPPEN: Helsefagarbeidere i Trondheim kommune samlet til et lagbilde som få offentlig ansatte i Norge trolig kan vise maken til. Foto: Karl Erik Eriksson, Trondheim kommune

Menn i kø for å bli helsearbeidere - men 87 prosent damer bemanner sektoren

Publisert: 04.07.18 22:13 Oppdatert: 04.07.18 22:28

Nei, gutta på lagbildet er ikke Sveriges VM-tropp iført blå reservedrakter. Laget er ekte norske mannfolk som ble helsearbeidere i voksen alder.

Nå er pågangen av modne menn som vil jobbe med helse og omsorg i kommunene blitt adskillig større enn for bare få år siden, bekrefter nasjonal koordinator for «Menn i helse», Frode Rønsberg.

Han leder et nasjonalt rekrutteringsprosjekt hvor menn i alderen fra 25 til 55 år tilbys et utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Det var nettstedet Fagbladet.no som først skrev om satsingen på menn i omsorgssektoren.

Norske menn renner fortsatt ikke ned dørene for å få jobbe i hverken hjemmetjenesten eller på sykehjem. Men det er et enormt behov for dem der ute.

Startet som stunt

– Norge står overfor et betydelig bemanningsproblem , og det vil være avgjørende å rekruttere arbeidskraft fra begge kjønn, formaner Rønsberg med mandig trønder-røst.

Han har jobbet siden 2010 med å rekruttere flere menn til helsesektoren. Det begynte som et stunt i Trondheim kommune. Men Frode så at det finnes mange menn i NAV-systemet over hele landet som mest av alt vil jobbe.

– Vi oppdaget raskt at det fantes mannfolk der ute. Vi gjorde noen grep med synlige rollemodeller og ved å bryte ned noen barrierer. Vi har kommet oss over noen kneiker og aldri gitt oss. Nå ser vi at det betyr så enormt mye for menn å gjenoppta arbeidslivet. Det betyr mye for familiene deres, og det blir tatt svært godt imot av menneskene som trenger helse og omsorg, sier Rønsberg til VG.

Menn i helse * Deltakerne rekrutteres via NAV og det tilbys arbeidsutprøving i helse- og omsorgstjenesten. * Etter en utvelgelsesprosess starter inntil 30 deltakere en tre måneders praksisperiode som «helserekrutter» på sykehjem. * Etter ny utvelgelse tilbys inntil 20 menn opplæring i helsearbeiderfaget for voksne. * NAV finansierer teoriopplæringen. Etter endt teoriopplæring tegnes det lærekontrakt i en av deltakerkommunene. * Menn i helse er så langt etablert i 11 av landets 18 fylker med aktivitet i over 60 kommuner. (Kilde: Menn i helse)

Han er den første til å innrømme at en andel helsemenn på 13 prosent ikke er mye å rope hurra for. Han er også kritisk til at menn i helsesektoren gjerne raskt blir ledere eller havner i andre administrative stillinger.

– Det er jeg selv et levende eksempel på, dessverre. Men når det gjelder de mennene som er med i dette rekrutteringsprosjektet, så blir de i stor grad værende i stillingene som helsearbeidere, fortsetter Rønsberg.

Fra langtransport til hjemmetjeneste

Han har sett at tidligere selgere, mellomledere, offshore-ansatte og langtransportsjåfører omstiller seg og stortives som helsefagarbeidere. Arbeidet er med på å normalisere det unormale slik at unge gutter finner rollemodeller de kan identifisere seg med, ifølge Rønsberg.

Forsker Tonje Lauritzen ved Østlandsforskning driver følgeforskning på Menn i helse-prosjektet.

– Det som startet som et likestillingstiltak for å få flere menn til helsesektoren, har endret mål til også å være et kvalifiseringstiltak for å få flere i arbeid. Det dekker et ressursbehov, og rekruttering av menn til yrket har blitt en bonus sier Tonje Lauritzen.

Hittil har totalt 145 menn gjennom prosjektet fullført fagbrev. Av disse fikk 75 meget godt bestått på fagprøven. Og så snart de har fått jobb, bidrar mennene til økt verdiskapning i samfunnet fremfor å være en kostnad. 92 prosent av de som har tatt fagbrev gjennom tiltaket, har fått en relevant jobb de kan leve av, viser tallene fra prosjektet.

I en kommentar som er gjengitt i Lauritzens forskningsprosjekt, sier en kvinnelig omsorgsbruker om mannen hun fikk som helsearbeider:

«Jeg må si jeg ble litt paff første gang. Det var ingen som hadde forberedt meg på det. Du har dusjedag i dag, sa han. Jada, det gikk veldig fint. Jeg vil si at guttene er likeså flinke som jentene.