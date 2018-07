1 av 3 MÅ OFRE KORNET: Bonde Bjørn Sætren må for første gang i sin karriere slå korn for å ha fôr til dyra. Bak ham står Stein Jørgensen fra Norsk Landbruksrådgivning. Brian Cliff Olguin

Ofrer kornet for å berge kua

Publisert: 12.07.18 21:46 Oppdatert: 12.07.18 23:33

INNENRIKS 2018-07-12T19:46:00Z

Den tørre sommeren i Sør-Norge har ført til fôrmangel. Bonden Bjørn Sætren ofrer kornåkeren for å få fôr til kyrne.

Det tørre beitet på gården til Bjørn Sætren står tomt. Melkekuene som vanligvis tilbringer tiden sin der, står inne i fjøset og spiser av vinterfôret.

– Jeg har 55 årskuer og skal levere 450 000 liter med melk i året. På grunn av fôrsituasjonen kan det bli et problem.

Den tørre sommeren har ført til dårlige fôr- og kornavlinger for bøndene, og flere bønder frykter at de må slakte dyrene sine.

– Det er helt forferdelig hvis det kommer til det. Jeg har drevet som melkebonde i 38 år, og aldri har jeg opplevd lignende.

Prøver å finne løsninger

Jorden på Løten går for å være noe av den beste jorden i landet, men i år har den stolte bonden lite å skryte av.

Gressåkeren som pleier å bli høstet til fôr, strekker seg vanligvis 45 centimeter over bakken, men nå strekker de seg beskjedne ti centimeter.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes forteller at mange bønder vil gå i underskudd på grunn av tørken.

– De som er husdyrbønder må ut og skaffe alternativt fôr, som kommer på toppen av de andre utgiftene. Slakter man ei ku vil også det være et økonomisk tap over tid. Slakter man ei melkeku, tar det nærmere tre år å rekruttere ei ny ei.

Rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i Innlandet, Stein Jørgensen forteller at nedslakting er aller siste utvei.

– Vi prøver alle andre muligheter før vi kommer dit at vi må slakte. Så nå har Bjørn valgt å slå kornet sitt sånn at han kan berge besetningen sin, forklarer Jørgensen.

Blir fôr

Kornet har heller ikke har den kvaliteten det skal ha. Det er ennå tidlig i juli, men åkeren begynner allerede å bli gul nederst mot bakken. Aldri har Sætren vært nødt til å slå korn til fôr, men i år gjør han det.

– Jeg sitter med dårlig samvittighet når jeg slår, men jeg tenker først og fremst på dyra, forteller Sætren.

Ifølge bonden er korn er dårligere fôr enn gress, men langt bedre enn halm. Det er så tørt at dyrene allerede har begynt å spise av vinterlageret.

– Jeg håper at jeg klarer å få nok fôr gjennom vinteren og at det ikke blir en tilsvarende sommer til neste år, for da vet jeg ikke hva jeg må gjøre.

For hver dekar korn han gjør om til fôr, taper han rundt 800 kroner.

– Men jeg er veldig bekymret for kollegaene mine, som ikke har mulighet til å slå korn en gang. Der er det enda verre.

Halvert avling

En melkeku spiser 30 kilo gress om dagen. Vanligvis får Sætren 200 bunter når han slår 100 dekar med gress, men nå får han 100 bunter med korn.

– Det er litt krisestemning i landbruket, men det er viktig at vi bønder nå står sammen og hjelper hverandre.

Sætren forteller at han har gått sammen med tre andre bønder. Sammen har de bestilt halm fra gårdsbruk som de skal fordele slik at alle får nok fôr.

– Jeg har drevet i så mange år at jeg vet nesten hva jeg må ha, så på et vanlig normalår måtte jeg hatt 1200 bunter for å fôre en besetningen jeg har, forteller bonden og peker mot høyballene som ligger stablet opp ved siden av åkeren.

– Kanskje jeg får til 450 bunter, men da trenger jeg hjelp fra rådgiveren i NLR om hvordan jeg skal fôre dyra gjennom vinteren.