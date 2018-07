PÅ RØMMEN: 12 okser er tirsdag formiddag løs i Malm i Verran kommune. Foto: JAN EVEN VANEBO

Okseflokk er på rømmen i Verran

Publisert: 17.07.18 12:01

En flokk med okser har kommet seg løs i Malm i Verran kommune, og det er usikkert hvor de befinner seg.

Det var Trønder-Avisa som første omtalte saken.

Politiet i Trøndelag skriver på Twitter like før klokken 11.00 tirsdag at det er 12 okser som har kommet seg løs, og at det er usikkert hvor de har gått.

Jan Even Vanebo bor i Malm, sier at okseflokken kom springende gjennom hagen hans tirsdag formiddag.

– De kom plutselig springende over plenen min. Det gikk rimelig fort, så jeg rakk ikke se at det var okser eller hvor mange det var, sier han til VG.

Men, han rakk å knipse et bilde et oksene idet de beveget seg videre fra hagen hans retning Malm sentrum.

– De kom løpende fra området ved sjøen, og gikk oppover mot Verraparken, sier han.

Ifølge Trønder-Avisa var det bonden som eier oksene som meldte fra. Ifølge avisen vet heller ikke han hvordan de har kommet seg løs.