Slik ble jenter hengt ut på bildedelingsforum

Publisert: 21.07.18 10:43

INNENRIKS 2018-07-21T08:43:55Z

Siden 2014 har flere tusen jenter og kvinner over hele verden blitt uthengt og fått spredt private, intime bilder av seg selv på et forum for bildedeling. Thea (19) og Silje (25) er to av dem.

– Det var flere hundre ukjente mennesker som la meg til på Snapchat på én dag, forteller Thea (19).

– Jeg skjønte ikke hvor folk hadde fått tak i snappen min, men så fikk jeg tilsendt en link til et nettsted. Der lå bildet av puppene mine, og informasjon om blant annet hvor jeg bodde og brukernavnet mitt på Snapchat, sier Thea.

Mer om VGs datasett ** I utgangspunktet har alle brukere av forumet vært anonyme, men alle nettforum har i de aller fleste tilfeller ID-er knyttet til hvert innlegg. På dette forumet var ID-ene synlige for alle, og inneholdt brukerenes IP-adresser. ** For at det ikke skulle være mulig å knytte disse ID-ene til en IP-adresse, og dermed identifisere personen bak innlegget, var ID-en kodet (SHA1-hash) med en hemmelig tekst (såkalt «salt»). ** Ved hjelp av avansert metode klarte VG å knekke kodene i disse ID-ene, og slik skaffe IP-adressene som stod bak samtlige innlegg på nettstedet. ** Metoden innebar å benytte egenutviklet programkode (OpenCL) og svært raske skjermkort, som er gode på matematiske utregninger. ** Disse IP-adressene kan i utgangspunktet spores tilbake til alle de som har publisert bilder og skrevet innlegg på nettstedet.

I slutten av juni fortalte VG om Thea, Silje og tre andre unge kvinner som ble utsatt for ulovlig spredning av intime bilder.

Et nakenbilde av Silje ble først lagt ut på falske Facebook-profiler, før det senere dukket opp på forumet.

– Jeg har vært veldig redd, og det har vært mange søvnløse netter. Man blir aldri kvitt det. Bildet kommer alltid tilbake, folk sender meg slibrige meldinger og jeg får konstante påminnelser om det, forteller Silje.

Både hun og Thea forteller om psykiske problemer, som følge av at de intime bildene av dem ble spredt. Nettforumet er nå stengt av politiet i Nederland.

Brukte bilder som valuta

I tillegg til å spre stjålne nakenbilder, delte brukerne av forumet også detaljert identifiserende informasjon om ofrene. Nettstedet var delt opp i kategorier, sortert på land. Her opprettet brukerne ulike tråder for spesifikke geografiske områder, som for eksempel «Bergen», «Oslo» og «Stryn».

Bildene ble brukt som en valuta, og i trådene ba brukerne om bilder av navngitte jenter. Ofrene ble diskutert og kroppene evaluert av anonyme brukere.

«Lille stygge hore»

«Jeg har en mappe på ca 100 bilder, og vil poste 2 bilder per 1 bilde som blir delt i denne tråden»

«Har en haug fra Halden, noe fra Fredrikstad, et par sluts fra Sarp»

«Godt at Kleenex tørkerull er oppfunnet for her må rognpåsan tømmes for gammel seig guffe»

Eksistert siden 2007

I slutten av april tok politiet i Nederland kontroll over serveren og stengte nettstedet. Så langt er tre menn pågrepet, og to menn mistenkt i saken. Politiet opplyser til VG at de fremdeles etterforsker saken.

– Det har for uvane å dukke opp igjen. Mye av problemet handler om hvilken holdning mange har til deling av bilder. Enkelte ser på stjålne nakenbilder som en slags valuta. Jeg synes ikke noe om at medmennesker blir redusert til det. Det er folk som har vurdert selvmord fordi bilder av dem er delt, har en talsmann for politiet i Nederland sagt til VG.

Det er nemlig ikke første gangen nettstedet blir stengt.

Forumet som nå er stengt av det nederlandske politiet, ble startet i begynnelsen av 2014, men merkevaren har eksistert siden 2007. Da med et nesten identisk navn. Dette ble stengt i begynnelsen av 2014, men noen måneder etter dukket det altså opp igjen.

Før det første forumet ble stengt i starten av 2014, var det delt omlag 30.000 innlegg om norske ofre.

Har ikke bedt om informasjon

Kripos er kontaktpunktet for internasjonale aksjoner. De var ikke klar over hverken etterforskningen til politiet i Nederland, eller at forumet er blitt stengt.

– Vi har ikke mottatt informasjon fra nederlandsk politi om denne konkrete aksjonen, så dette er per nå kun kjent for oss gjennom media, skriver kommunikasjonsjef Ida Dahl Nilssen i en e-post til VG.

Så langt har de ikke kontaktet politiet i Nederland for å få ut informasjon om norske brukere. Kripos sier at de ikke kan utelukke at det er saker eller informasjon som kan knyttes til Norge etter aksjonen til det nederlandske politiet.

– Vi kan sende forespørsel til andre land om eventuelle norske koblinger, men dette må være relevant og hensiktsmessig, skriver kommunikasjonsjefen.

– Flere nordmenn var aktive, og flere bilder av norske jenter og kvinner ble spredt på forumet. Vil dere be om informasjon fra politiet i Nederland, dersom de ikke kontakter dere?

– Det kan, som i andre saker, være aktuelt å etterspørre info, dersom vi ikke skulle få noe fra Nederland.