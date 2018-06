«Mirakelpredikant» Svein-Magne Pedersen: Skal legge ned teletorg-tjenesten

Publisert: 21.06.18 18:59 Oppdatert: 21.06.18 22:01

Torsdag meddeler «mirakelpredikant» Svein-Magne Pedersen at også han skal legge ned teletorg-tjenesten sin.

«Mirakelpredikanten» Tom Roger Edvardsen skrev onsdag i en epost til VG han vil legge ned teletorg-tjenesten sin

VG har dokumentert hvordan Tom Roger Edvardsen og Svein-Magne Pedersen har solgt «Guds helbredelse» over telefon til 14 kroner i minuttet.

Torsdag sier «mirakelpredikant» Svein-Magne Pedersen at han vil gjøre det samme, under en debatt i Bildøy bibelskole i regi av den kristne avisen Norge Idag.

– Jeg forkynner at vi har tenkt på det, og vi kommer til å gjøre det fra første august, sier han.

Forsvarer teletorget

Samtidig forsvarer Pedersen at han har benyttet seg av teletorg:

– Jesus sa jo det, at en arbeider er sin lønn verdt. Med andre ord sa Jesus at du skal ta lønn av de du arbeider for.

I etterkant av debatten utdypet han dette for VG, men ville bare svare på dette ene spørsmålet.

– Teletorg er en veldig genial idé, det er frivillig, og det er en måte du får inn midler til å drive arbeidet vårt. Men vi legger det ned for vi har fått så mye kritikk også via VG-oppslagene, men vi har snakket om det før, så VG er ikke de første, nettopp så vi kan nå enda lenger ut, så folk kan ringe bare vanlig telefonnummer som ikke koster noe særlig, sier Pedersen.

– Hvis det skulle være slik at det var noen som ikke hadde råd til å ringe disse 14 kronene i minuttet, så vil vi stille oss åpne for det. Og så slipper jeg all den forferdelige kritikken, sier han, og legger til at mange har bedt ham om å beholde tjenesten.

Til stede i debatten er også VGs sjefsredaktør Gard Steiro, og den kristne avisen Dagens redaktør Vebjørn Selbekk.

Selbekk gikk langt i å oppfordre Pedersen til å legge ned teletorget før Pedersen til slutt sa han ville gjøre det.

– Vi tar ikke oss betalt for å legge hender på syke og be til Gud for dem. Det er prinsippet. Med mennesker som er alvorlig syke og ringer mange ganger så kommer det opp i store summer, men for meg er det ikke størrelsen på summene som er så viktig det er selve prinsippet. Guds nåde er gratis, sa han.

– Svein-Magne, du er i kontakt med disse ofte dødssyke fortvilte menneskene. Og da er det noe veldig dypt problematisk med at disse skal betale, følger han opp

– De betaler jo hos legen, svarer Pedersen, og fortsetter:

– Legen gir håp gjennom medisiner. Jeg gir håp gjennom guds løfter.

– Helbredelse er gratis

Under debatten fastholdt Svein-Magne Pedersen at han ikke selger helbredelse:

– Helbredelse er totalt gratis. Betalt med Jesu død, sier han.

Han sier at han ikke lover helbredelse, men gir forbønn til de som måtte ønske det.

VG har tatt opptak av samtaler til teletorg-tjenesten mellom Svein-Magne Pedersen, som i VG kalt seg selv «fastlege med Guds kraft», med kreftsyke Cecilie Løvaas (47).

Der sa han: «Jo mer av Guds medisin og kraft du fører inn i kroppen din, det skjer gjennom bønn, jo større sjanse er det for å bli frisk».

Han oppfordret henne til å ringe tilbake: «Bare ring på nytt, på nytt, på nytt, så mye du vil. Jeg blir aaaldri lei».

Kritiserer VG

Sjefredaktør Gard Steiro i VG fikk under debatten kritikk for at VG har benyttet seg av skjulte telefonopptak.

– Skjult opptak er et helt legalt middel for pressen med to forutsetninger Det ene er at dette må være av samfunnsmessig betydning, og det mener jeg at denne saken er og debatten i etterkant har vist. og det andre er at dette ikke kan komme fram på andre måter, svarer Steiro.

Svein-Magne Pedersen sa er også at han følte seg ukomfortabel av at det ble gjort opptak av ham som han ikke kjente til.