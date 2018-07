RASERT: Forteltet ble delt i to da den ble tatt av skypumpen. Foto: Anja Veidahl

Skypumpe herjet på campingplass i Valdres: – Alt fløy til himmels

Publisert: 14.07.18 21:27 Oppdatert: 14.07.18 21:46

En kraftig skypumpe feide inn over Aurdal Fjordcamping lørdag kveld. Den skal ha rasert et fortelt og tatt med seg puter og gardiner opp i åsen.

– Det blåser litt fortsatt. Men med en gang den var ferdig var det nesten vindstille, sier Anja Veidahl som var vitne til skypumpen.

Skypumpen feide inn over campingplassen i Valdres litt før klokken 19 lørdag kveld. En skypumpe kan minne om en tornado, men er betydelige svakere.

– Skypumpe oppstår ofte på grunn av ustabil luftmasse. En snabel går fra skyene og ned til bakken eller vannflaten og det skapes kraftige virvler, forklarer Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt.

Veidahl forteller at hun hørte et kraftig smell, og trodde først det var en gasseksplosjon. Men da hun tittet ut av vinduet på campingvognen så hun at det var en skypumpe som herjet på plassen.

– Den rev opp et helt fortelt til en campingvogn. Teltpluggene spratt opp til værs. Den tok med seg puter og gardiner opp i åsen, sier hun.

Hun forteller av eierne av forteltet som ble blåst over ende ikke var til stede, men at resten av besøkende på campingplassen har begynt med å samle inn noen av tingene.

– Men putene og gardinene er borte. Vi vet ikke hvor vi skal begynne å lete etter det engang, sier Veidahl.

Bjørg Malmstrøm ferierer på Aurdal Fjordcamping og satt med ryggen til da skypumpen feide inn på campingplassen.

– Alt fløy til himmels, sier hun og beskriver hendelsen som svært ekkel.

Hun forteller at været har vært svært svingene i området de siste dagene, men at skypumpen kom helt ut av det blå.

– Den kom som en kule. Det skjedde så fort. Den var så kraftig at den delte forteltet i to.

Knut Ivar Sundet, som driver Aurdal Fjordcamping sammen med Jan Opheim, forteller at det er første gang han er vitne til en skypumpe.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier han.

