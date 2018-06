FOTBALL-ØL: På Kontraskjæret i Oslo drikkes det 18–19.000 liter øl om dagen, ifølge arrangøren. Denne vennegjengen fra Oslo er blant dem som slukker tørsten. Fra venstre Jørand Skogseide, Miguel Paulos, Stig Buer, Anne Lise Paulos, Lina Eriksen, Vibeke Hansen, Frida Granrud, Bård Erik Solheim og André Møller. Foto: Trond Solberg

Fotballfans i sommersolen: – Trist om det blir øl-krise

Publisert: 27.06.18

INNENRIKS 2018-06-27T20:12:37Z

KONTRASKJÆRET (VG) Samtidig som det går mot varmerekorder i Norge, må flere bryggerier bremse ølproduksjonen på grunn av Co₂-mangel. Nå krysser øl-glade fotballfans fingrene for at krisen avblåses.

Rundt 300.000 besøkende er ventet på uteserveringen til Kontraskjæret i løpet av Fotball-VM, ifølge arrangøren drikker disse i snitt én og en halv enhet hver. VM-kampene ruller på storskjerm i sommersolen, mens kald øl sildrer ned tørste struper.

Miguel Paulos ser fotball i varmen og håper ølkrisen avblåses.

– Det vil jo være jævlig trist hvis det blir øl-krise. Nå er det sol og fotball-VM på storskjerm. Da hører også ølen hjemme, sier Paulos til VG.

CO₂ er en nødvendig ingrediens i produksjon av kullsyre.

Trailer med øl

Onsdag måtte Aass bryggeri se seg nødt til å stanse produksjonen av kullsyreholdige varer. I tillegg trapper Hansa Borg Bryggerier, som produserer Hansa, Borg og eier bryggeriet CB i Kristiansand er rammet.

Foran en travel festivalsesong passer det dårlig med øl-krise for arrangører og festivalgjester Norge rundt.

Men beskjeden er klar: slapp av, det blir øl å få på festival.

– Vi har en trailer med øl på vei oppover til festivalen. Den ble lastet opp på søndag. Jeg er ikke bekymret for å gå tom for øl, sier festivalsjef i Trænafestivalen, Jim Marthinussen, til VG.

Fra dagligvarehandelen kommer det nå en klar advarsel mot å hamstre øl . Ringnes sier det samme, og lover at det blir øl og brus å få i varmen.

– Vi har blitt forespeilet mer stabil Co₂-levering fremover. Hos oss ser det derfor lysere ut enn for bare et par dager siden. Det blir nok øl og brus på tørste nordmenn i sommer, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard til VG.

– Så langt har vi klart å levere det vi har planlagt. I kveld eller i morgen får vi en ny leveranse Co₂, sier Bruusgaard.

Beroliger nordmenn

På store fotball-uteserveringer som Prindsen Hage og Kontraskjæret i Oslo har de fremdeles mye øl, både på lager og på vei fra sine leverandører.

– Her går vi ikke tom for øl, sier Arnt O. Andersen på vegne av Prindsen Hage.

– For oss er det business som vanlig. Vi har ikke fått beskjed om noe annet. Det er ikke snakk om så mange dager, og vi har noen reserveløsninger. Det går mye øl. I løpet av en dag regner vi med at det går med 18–19.000 liter øl, sier Geir Oterhals i Fotballfesten AS, som står bak Kontraskjær-arrangementet.

Hvis alt likevel skulle gå skeis, har Miguel på Kontraskjæret en løsning.

– Da blir det vel importøl. Og da stemmer jeg for San Miguel, sier Miguel.