OVERTENT: Ifølge eieren skal 11 personer ha bodd i hybelhuset, de fleste utenlandske arbeidere. Foto: VG-tipser til 2200

Kvinne alvorlig brannskadet etter hybelhus-brann

Publisert: 24.06.18 12:52 Oppdatert: 24.06.18 13:11

En kvinne behandles for alvorlige brannskader etter brannen i hybelhuset i Bergen.

Omfanget av skadene til kvinne er ukjent, men brannskadene meldes av politiet i Bergen å være alvorlige. Hun er til behandling ved Haukelands brannskadeavdeling.

Politiet i Bergen melder at et to etasjers hybelhus er overtent. Alle nødetatene er til stede ved huset i Løbergsalléen.

Seks personer er registrert på adressen, men huseier har opplyst til politiet at det skal bo 11 personer i huset. Det er hovedsakelig utenlandske arbeidere som bor i huset. Det er ennå usikkert om alle er ute av huset, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Ingen fare for spredning

Huset ligger tett mot E39, men trafikken går som normalt. Det er ikke meldt om fare for at brannen kan spre seg, selv om husene ligger relativt tett.

- Det er ikke sagt noe om at det er fare for andre hus, sier politiets operasjonsleder Frode Kolltveit til VG.