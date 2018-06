1 av 7 FERDIG: Årets bål på Slinningsodden i Ålesund ble på nesten 38 meter. I kveld klokken 21.00 vil folk samle seg til lands og i båter for å feire St. Hansaften rundt bålet. PRIVAT

Ålesund holder verdensrekorden i St. Hans-bål

Etter å ha satt verdensrekorden med et bål på 47,4 meter i 2016, har dugnadsgjengen bak Slinningsbålet i Ålesund i år valgt å bruke kreftene på å lage et «fint» bål.

– Det er ikke vits å pushe grensene når vi allerede har rekorden. Det er viktigere med et fint bål, enn et høyt bål, sier bålsjef Vetle Wold Lande (17) til VG på telefon fra Ålesund .

Bålet han er sjef for er det tradisjonsrike Slinningsbålet som skal tennes klokken 21.00 i kveld på sankthansaften.

Et «fint» bål er kjennetegnet av et det holder mønsteret sitt helt til toppen.

– I år har vi fått det ganske spist i toppen. Vi har gått ut ifra Empire State Building, sier Lande med henvisning til den verdenskjente bygningen på Manhattan i New York.

To måneder

I år begynte arbeidet for et par måneder siden. Lande anslår at de har tatt i bruk rundt 15 000 paller som er sponset av lokalt næringsliv.

Etter seks-syv timers arbeid om dagen av et lag som i starten var på rundt ti mann, men som i går toppet seg med mellom 50 og 70 frivillige, står årets bål nå klart på oppunder 38 meter.

For at bålet ikke skal velte feil, har de båter i sjøen rundt som spruter vann på bålet for å «styre» hvilken vei bålet skal falle.

Svaier i toppen

– Hvordan bygger dere bålet?

– Vi står oppe på pallene og spikrer lag for lag. I starten flipper vi pallene opp. Etter hvert så bruker vi tau. Det er mye og passe på, for eksempel at folk klatrer riktig. Det er få som tør å klatre til topps mot slutten. Når du står der kjenner du at det svaier fra side til side, sier 17-åringen.

– Hvordan føles det å bruke så mye tid på dette, når det er over på noen få timer i kveld?

– For meg handler det mest om miljøet. Vi er en super gjeng som står og bygger og koser oss sammen, sier Lande, som selv var med for første gang i 2016 da verdensrekorden på 47,4 meter ble satt.

Bålforbud

Flere steder i landet har det vært bålforbud på grunn av lite nedbør i mai og juni.

Så sent som i dag varslet Agder at det totale bålforbudet er opphevet slik at det blir mulig å brenne St. hans-bål i kveld, mens bålforbud i skog og mark fortsatt gjelder i Agder, skriver NRK.

I forrige uke opphevet en god del fylker forbudet mot grilling og bål, skriver NTB.

Det gjelder Oslo, Asker, Bærum, Follo, Agder-fylkene og i flere kommuner i Østfold, Hedmark og Oppland. På Romerike og i Telemark opprettholdes totalforbudet inntil videre.

I Buskerud presiserer brannvesenet at bålforbudet er opprettholdt, men kommer med følgende tips:

«Hvis du er nær kysten og eller ved vann, og det ikke grenser skog inntil bålplassen kan man likevel tenne sankthansbål lørdag 23. juni. Den som tenner bål er ansvarlig for at bålbrenningen foregår på trygg måte, og at bålet blir slokket forsvarlig», heter det i en pressemelding.

På yr.no finnes det en egen oversikt over skogbrannfare for rundt 100 steder rundt om i landet. Fredag ettermiddag viser indeksen at det er ingen eller liten fare for skogbrann over hele landet.