OPPGITT: Den tidligere elitesoldaten Zikrija Krkic (45) flyktet fra Bosnia og krigen i hjemlandet på midten av 1990-tallet. 45-åringen etablerte seg i Drammens-området sammen familien og har blant annet jobbet som maskinoperatør, snekker og lastebilsjåfør. Foto: MATTIS SANDBLAD

Frikjent for dobbeltdrap i Bosnia - siktet på nytt i Norge

Publisert: 02.07.18 13:25

SKIEN FENGSEL (VG) I fjor høst ble den tidligere elitesoldaten Zikrija Krkic (45) frikjent for dobbeltdrap i Bosnia, så ble dommen opphevet. Nå har norsk politi overtatt etterforskningen og siktet eks-soldaten og sønnen (23) for de samme drapene.

– Jeg har bevist at jeg er uskyldig. Jeg er allerede frifunnet, men norsk politi gjør som de vil – en politistat med enorme ressurser. Kampen mot politiet i Norge er som å gå i bokseringen mot Mike Tyson med hendene bundet fast på ryggen. Man er sjanseløs, sier Krkic til VG.

Juni 2014: Den tidligere elitesoldaten fra Bosnia-krigen dro fra Drammen og Norge til hjemlandet i forbindelse med sønnens giftermål. I tillegg var 45-åringens far syk og hadde behov for hjelp fra familien.

– Alt gikk fint. Min sønn giftet seg, og min far ble innlagt på sykehus, sier Krkic.

Pågrepet

Om lag én måned etter sønnens bryllup ble to menn skutt under et tilsynelatende målrettet angrep mot en kaffebar i landsbyen Trnopolje, nord i Bosnia.

Kort tid senere ble den tidligere elitesoldaten og en kamerat pågrepet og mistenkt for drap .

– Jeg satt i varetekt i 14 måneder på en liten celle som jeg delte med 4-5 andre fanger, sier Krkic.

Dom: Ikke bevist skyld

September 2015: Etter åtte måneder i retten konkluderte dommeren med at den tidligere elitesoldaten ikke sto bak dobbeltdrapet på kaffebaren. Han ble frikjent .

« Påtalemyndigheten har bevisbyrde i forhold til alle poster i tiltalen. Med sin bevisføring om kjensgjerninger i forbindelse med forbrytelsen overlagt drap, har anklager uten tvil ikke bevist skyld. », står det i dommen fra lagmannsretten i Banja Luka.

– Det finnes ingen bevis mot meg, og dommeren i Bosnia satte spørsmålstegn ved hvorfor jeg i det hele tatt var arrestert, sier 45-åringen.

Frikjennelsen opphevet

Den tidligere elitesoldaten ble dømt til ti måneders fengsel for ulovlig produksjon og omsetning av våpen eller sprengstoff, men månedene i varetekt gjorde at han allerede var ferdig sonet da dommen ble avsagt.

Eks-soldaten dro rett hjem til familien i Drammen etter frifinnelsen, og har ikke vært i hjemlandet siden. Han har også frasagt seg sitt bosniske statsborgerskap – og er nå kun norsk statsborger, i likhet med resten av familien.

Men.

Kort tid etter at den frifinnede dommen, tok saken en ny vending i Bosnia: Høyesterett opphevet frifinnelsen.

– Men bosnisk politi har ingen pågående etterforskning mot meg lenger, hevder 45-åringen, som påpeker at han ikke kan straffeforfølges i hjemlandet siden han kun er norsk statsborger.

Dømt for alvorlig vold

Drøyt ett år etter returen til Norge, i oktober 2016, banket norsk politi på døren hjemme hos eks-soldaten og familien i Drammen. Familiefaren ble pågrepet og siktet i en alvorlig voldssak.

Den tidligere elitesoldaten bestrider anklagene.

Like før jul ble 45-åringen dømt til seks års fengsel i voldssaken. Han anket avgjørelsen på stedet, men sitter fortsatt i varetekt i påvente av ankesaken som starter i midten av august.

Drapssaken flyttet til Norge

I løpet av det siste året har norsk politi vært i kontakt med kollegene i Bosnia for å undersøke muligheten for å overta etterforskningen av dobbeltdrapssaken fra 2014. Ønsket ble innfridd, og Zikrija Krkic er på nytt siktet i saken.

I tillegg mener politiet at sønnen kan knyttes til drapshandlingen og har derfor siktet ham i samme sak.

– De har ødelagt mitt liv, min familie og mitt rykte, sier eks-soldaten.

I fjor høst ble også eks-soldatens sønn trukket inn i drapssaken. Etter å ha lest gjennom et vitneavhør på politihuset i Drammen 24. august, ble han siktet for drap.

Samler bevis

Ifølge VGs opplysninger sitter politiet blant annet på et vitneavhør hvor det kommer frem at faren og sønnen kjørte ut i en bil fra bostedet i Bosnia på et tidspunkt som kan passe med drapstidspunktene.

I tillegg har politiet fått tak i en video hvor flere personer i Bosnia skyter med et automatgevær som antas å være en Kalasjnikov – samme våpen som lokalt politi mener ble brukt i forbindelse med dobbetldrapet.

I videoen er også den tidligere eks-soldaten filmet mens han holder et automatvåpen, får VG opplyst.

Sammenligner seg med Joshua French

I mai i fjor returnerte drapsdømte Joshua French til Norge etter åtte år i fengsel i Kongo. Daværende utenriksminister Børge Brende (H) og Riksadvokaten var da tydelig på at norske myndigheter ikke ville straffeforfølge French i Norge.

– Det er klinkende klart at Joshua French ikke har noen dom mot seg her, og vi har ingen utleveringsavtale med Kongo, uttalte Brende.

– Jeg ble frikjent i Bosnia for dobbeltdrap, og jeg har, i likhet med French, ikke gjort noe galt i Norge. Isteden forsøker norsk politi å bygge en sak som ikke eksisterer i virkeligheten, sier Krkic.

– Hvis jeg hadde byttet navn til Joshua French, ville norsk politi da ha sett på saken på nytt? avslutter eks-soldaten.

Forsvarer: Ikke rett gjerningsmann

45-åringen har så langt nektet å forklare seg om dobbeltdrapssaken til norsk politi, siden både han og forsvarerne mener at han avga en utfyllende forklaring i Bosnia.

– Krkic ble frikjent av bosnisk domstol fordi han er uskyldig. Han er ikke rett gjerningsmann. Ingen bevis knyttet ham til åstedet, og dommen er overbevisende, sier eks-soldatens forsvarer, Gøran Møller-Christiansen, til VG.

Forsvarsadvokaten er svært overrasket over at norsk politi velger å straffeforfølge eks-soldaten.

– Det er trolig heller ikke lovlig å starte ny straffesak i Norge for noe man alt er frikjent for i utlandet. Politiet i Norge vil få en tung jobb med å bevise at bosnisk domstol tar feil. Bevisene er gamle, borte, og det er nok av alternative gjerningsmenn, sier Møller-Christiansen.

Krever saken henlagt

Advokat Olle Nohlin er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede sønnen. Sist uke sendte advokaten et brev til politiet hvor han ba om at siktelsen mot klienten ble henlagt.

– Dette er en meget gammel utenlandsk sak med tilsvarende gamle bevis som norsk politi har valgt å overta av ukjente grunner. Jeg ser ikke for meg at de kommer i mål med saken mot min klient, sier Nohlin til VG.

Politiet: Plikter å undersøke

Politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt forteller til VG at det er viktig for politiet at Norge ikke er en frihavn, dersom man får kjennskap til at en norsk borger kan ha vært involvert i kriminalitet i utlandet som rammes av norsk straffelovgivning.

– Da plikter politiet å undersøke saken nærmere, og det arbeidet er vi i gang med, sier Aasen.

Sør-Vest politidistrikt har formelt overtatt saken fra kollegene i Bosnia og har startet arbeidet med å gjennomgå dokumentene.

– Det er tidkrevende og vil pågå over tid, sier Aasen.

– En stor og alvorlig sak

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere etterforskningsskritt eller innhold i beslag som er gjort i Norge, av hensyn til saken.

– Men hvorfor er sønnen siktet?

– Jeg ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for siktelsen som foreligger. Det er tatt en vurdering om å gjøre det. Det er en stor og alvorlig sak, så dette er tidkrevende, svarer politiadvokaten.

– Forsvareren til sønnen ber om at saken henlegges mot ham. Kommentar?

– Jeg kommenterer ikke intern korrespondanse, annet enn at politiet vurderer saken forløpende, svarer Aasen.