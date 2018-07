STOR UTRYKNING: Alle nødetatene rykket ut til arbeidsulykken. Luftambulansen forlot stedet uten å ta med seg noen. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen/Fædrelandsvennen / NTB Scanpix

Mann omkom etter arbeidsulykke i Kristiansand

Publisert: 03.07.18 19:13 Oppdatert: 03.07.18 19:57

INNENRIKS 2018-07-03T17:13:26Z

En person lå fastklemt i flere timer etter en arbeidsulykke i Kristiansand sentrum. Mannen er nå bekreftet omkommet.

Tirsdag ettermiddag fikk politiet melding om at en person hadde falt ned i en grøft i forbindelse med arbeid i grøften, meldte politiet i Agder på Twitter like etter klokken 16.

Alle nødetatene ble sendt til stedet, deriblant luftambulanse, og har jobbet på spreng for å få løs den fastklemte mannen.

To og en halv time senere var personen fremdeles ikke fraktet ut fra grøften, og politiet i Agder opplyste i en pressemelding at det fortsatt ville ta tid å få vedkommende løs.

– Mannen skal ha jobbet med å suge opp sand og grus fra en grøft da ulykken skjedde. Det som gjør arbeidet vanskelig, er at det er noe som ligger over mannen. Hva det er kan vi ikke bekrefte. At bakgården ligger midt i Kristiansand sentrum har også gjort arbeidet utfordrende, sier jourhavende jurist Rune Amundsen, til VG.

Privat gravearbeid

Til Fædrelandsvennen sier innsatsleder Rune Hofstad at er en forskaling som har kollapset i bunnen av gropen.

– Mannen var ansatt i et slamsugefirma, og gravearbeidet var i privat regi, sier han.

Amundsen sier at de fortsatt jobber med å få løs mannen.

– Det er gjort mange forsøk på å få løs personen, uten å lykkes. Like før klokken 19 ble det rekvirert en ny maskin. Det er denne maskinen som nå jobber med å få mannen opp fra grøften, sier han.

Krimteknikere og Arbeidstilsynet er tilkalt stedet. De pårørende er varslet, opplyser Amundsen.