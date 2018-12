ABORT-VIRKNING: Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer mot en stikk motsatt virkning av endringene i abortloven som Erna Solberg har åpnet for. Her flytter han på blomsterpynten på sin pressekonferanse torsdag formiddag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Støre om Solbergs abort-forslag: Kan utvide grensen for fri abort

Erna Solbergs skisse til abort-endringer kan i realiteten utvide grensen for fri abort fra 12 til 18 uker. Det hevder Ap-leder Jonas Gahr Støre, og får støtte fra det fremste fagmiljøet på Oslo Universitetssykehus.

– Kampen om abortloven har vært høstens viktigste sak, sa Støre da han oppsummerte høsten i norsk politikk torsdag.

Nå har Støre fått et nytt argument i motstanden mot endringer i abortloven:

Endringene i abortloven som statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for, kan ifølge Støre føre til en utvidelse av dagens abortlov, og ikke en skjerping slik KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad har ønsket.

– Ap ønsker ikke en slik utvidelse. Men det kan bli en realitet, sier Støre til VG.

Vekt på livssituasjonen

Solberg startet høstens høyrøstede krangel om abortloven, da hun i oktober åpnet for å fjerne abortlovens paragraf 2C.

«Skal vi gjøre endringer i abortloven, må vi samtidig sørge for at kvinner får abort der fosteret ikke er levedyktig, og at det fortsatt skal legges vekt på kvinnens livssituasjon hvis hun får ansvar for et barn med ekstra utfordringer. Disse hensynene må veies opp mot hverandre.», sa Solberg til VG 18.oktober.

Kan utvide grensen

Støre sier at dette faktisk kan bety en reell utvidelse av dagens abortgrense:

– Hvis man avvikler paragraf 2C, og så understreker at det er kvinnens egen situasjon skal avgjøre og hennes rett skal gjelde, så legger man ansvaret for å begrunne det på kvinnens skuldre, overfor de som skal avgjøre. Da blir spørsmålet hva man egentlig skal med abortnemndene, når det er kvinnens egen opplevelse av sin livssituasjon som skal avgjøre, sier Støre til VG.

– Hvordan kan det føre til at retten til fri abort blir utvidet?

– Solbergs abort-utspill setter hele loven i spill, for hvem kan argumentere mot kvinnens egen opplevelse? Da flytter man reellt grensen for hennes selvbestemte abort fra 12. uke til 18.uke. Det er ikke noe Ap verken vil foreslå eller støtte. Men fagfolk som vi lytter til, sier at det kan bli den faktiske konsekvensen, sier Ap-lederen.

– Det er jo det stikk motsatte av hva Ropstad og Bollestad også har sagt, legger han til.

Hvem skal overprøve?

Guttorm Haugen, professor i medisin og overlege på kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus, var tidligere i høst på seminar i Aps stortingsgruppe om abortloven, sammen med overlege Anne Omland fra OUS, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

De gir Støre rett i resonnementet:

– De kvinnene som bærer et alvorlig sykt foster, kommer fra alle samfunnslag. Om man fjerner kriteriet i 2C som åpner for abort etter 12. uke for alvorlig syke foster, så står man bare igjen med det sosiale kriteriet, og kvinnens egen beskrivelse av sin egen livssituasjon. Og hvordan skal man kunne overprøve hennes subjektive opplevelse? Der har Støre et godt poeng, sier Haugen til VG.

– Det er noe inkonsekvent i forslaget, om hensikten er å legge økt vekt på kvinnens situasjon etter uke 12, og samtidig opprettholde skillet om selvbestemmelse inntil uke 12. Fra et faglig ståsted har dagens lov en god balanse mellom kvinnens selvbestemmelse og fosterets økende rettsvern gjennom svangerskapet, legger han til.

Vondere for mange

Gjennom sin lange erfaring som fødselsleger, har Omland og Haugen møtt utallige kvinner som i dyp fortvilelse har måttet ta valget med å avbryte svangerskapet.

– Ingen må tro at det er en lett avgjørelse, og at det bare er å dra hjem og prøve på nytt. Jeg er redd for at høstens debatt har gjort det enda vondere for mange av kvinnene som er i denne situasjonen, sier Guttorm Haugen.

Tror det blir endringer

Ap-lederen sier at man må legge til grunn at Solbergs foreslåtte endringer i abortloven, kommer til å bli en realitet, selv om både Frp og Venstre har markert avvikende syn:

– Jeg legger til grunn at det vil bli forslag til endringer i abortloven. Det er uansvarlig å ikke regne med at det er svært sannsynlig. KrF har det som sin viktigste sak, og Erna Solberg er åpen for å snakke om det, sier Støre.

Han er overrasket over at det er så stille fra Høyres side i denne saken:

– Det som forundrer meg er at landsmøtet i Høyre i 2013 som markerte mot dette, nå er tause, med noen få unntak. Alle partiledere ønsker ro i sitt parti, men i denne saken ønsker jeg virkelig ikke ro. Det sier noe om hva som er satt i spill, når Frp antyder at de vil fremme motkrav om å flytte hele abortgrensen til 18.uke, sier Støre.

Høie: Uaktuelt å flytte grensen

Helseminister Bent Høie (H) svarer på vegne av statsminister Solberg, og sier KrF i oktober utfordret både Støre og Solberg om hvordan de stilte seg til to av partiets viktigste saker, paragraf 2C og fosterreduksjon.

– Støre svarte kontant nei til å forhandle, mens Erna på vegne av Høyre sa ja til å forhandle om disse spørsmålene under klare forutsetninger: At kvinnenes rettigheter ikke svekkes. Det er overraskende at Ap trodde de kunne gå inn i regjering med KrF uten en gang å diskutere disse spørsmålene, sier Høie, og legger til:

– Støre må synse, tåkelegge og resonnere så mye han vil. Det er uaktuelt for Høyre å flytte grensen for selvbestemt abort til uke 18.