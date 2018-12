MONGSTAD: Slik ser olje- og gassraffineriet, som ligger i Nordhordland, ut. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Mongstad evakuert på grunn av gasslekkasje

INNENRIKS 2018-12-10T07:31:56Z

Equinor evakurerte mandag morgen mellom 600 og 700 arbeidere på Mongstad etter en gasslekkasje inne på raffineri-anlegget.

Publisert: 10.12.18 08:31 Oppdatert: 10.12.18 09:46

– Det er snakk om lekkasje av såkalt liquified petroleum gass, LPG, opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til VG like etter klokken 08.30.

Hun forteller at de akkurat har fått frem to patruljer til raffineriet, og at Equinor der er godt i gang med evakuering.

– Det er snakk om et sted rundt 600–700 arbeidere som blir sendte utenfor gjerdet. Samtidig har Equinor iverksatt kjøling for å forhindre at det lekker mer, sier Knappen.

Hun legger til at olje- og gasselskapet har meldt at det ikke skal være fare for en storulykke etter at den flytende gassen startet lekke fra en gasstank.

– Når vi får en slik melding om lekkasje fjerner vi personale som ikke har beredskapsoppgaver fra anlegget. Alle ansatte er gjort rede for, og beredskapsorganisasjonen jobber nå for å kontrollere anlegget, sier Elin Isaksen, pressekontakt i Equinor, til VG.

Selskapet opplyser at de foretok nødavstenging og trykkavlastning i det aktuelle anlegget, som produserer nafta, en komponent som brukes i produksjonen av bensin.

Klokken 08.51 melder NRK at brannvesenet opplyser at situasjonen er under kontroll og at lekkasjen er stoppet. Evakueringen vil likevel bli opprettholdt inntil området er fullstendig klarert.

Ifølge en pressemelding fra Equinor fikk de bekreftet klokken 09.15 at lekkasjen var stanset.

Ingen skal ha kommet til skade på Mongstad , hvor rundt 2000 personer normalt har sin arbeidsplass. Oljeraffineriet er det største i Norge og har vært i drift siden 1975.

Politiet fikk melding om lekkasjen klokken 07.54.