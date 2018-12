ENGSTELIG: Hvert år stikker flere dyr av som følge av redsel for høye smell og sterke lys. Foto: DON EMMERT / AFP

Nyttårsaften: Slik tar du vare på kjæledyret ditt

Nyttårsaften kan være en belastende dag for dyrene dine, advarer ekspert. Her er rådene man bør følge for å sikre at også familiens firbeinte får en fin start på det nye året.

Begynner hunden din å puste og pese, sikle, trykke seg ned mot bakken, gjemme seg eller prøver å stikke av på nyttårsaften? Det er alle tegn på at den er redd og ikke har det så bra.

– Det er viktig at noen er hjemme med kjæledyret – helst hele dagen da rakettoppskytingen begynner tidlig for mange. Noen få smell kan sette seg i dyret og utløse redsel utover kvelden når det smeller som verst, sier Maria Været Veggeland i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Hun forteller at det hver nyttårsaften utløses store leteaksjoner etter dyr som har rømt fra sine hjem i redsel.

– Å gå en ordentlig tur på dagtid, slik at hunden er sliten og har brukt opp en del av energien sin når kvelden kommer, er alltid lurt. Men husk for all del å ha den i bånd, da det er mange som prøver å stikke av fordi de er redde. En dag som denne med mye blinking og høye smell, er jo absolutt det verste tidspunktet for et dyr å være alene i ukjente omgivelser, sier hun.

Disse rådene bør du som dyreeier følge på nyttårsaften Vær hjemme med kjæledyret på nyttårsaften. Det er viktig at dyret føler seg trygg og ivaretatt.

Sørg for at dyret ikke har mulighet til å stikke av. Hvert år utløses det store leteaksjoner som følge av at dyr blir redde og rømmer.

Ikke ta med hunden ut under oppskytningen av fyrverkeri. Det kan være lurt å ta dyret på et skjermet rom. Trekk gjerne for gardinene og ta den med i det mest lyddempende rommet i huset, som for eksempel kjellerstuen.

Hold dyret i aktivitet på dagen slik at den ikke sitter inne med så mye ubrukt energi når kvelden kommer.

Prøv å avlede hunden med innendørs lek eller andre lyder. Radio kan for eksempel være avledende for mange.

Husk – dyr er forskjellige, se an hva som fungerer best for ditt dyr.

Kan få varige mén

Veggeland advarer om at kjæledyret kan få varige mén dersom de opplever oppskytingen av fyrverkeri som belastende.

– Dersom de viser angst og redsel på nyttårsaften, og eierne ikke jobber med dyret frem til neste feiring, kan det føre til at dyret blir enda reddere neste gang.

– Hvis kjæledyret ditt viser stor redsel, kan det være lurt å ta den med til en veterinær eller en dyreatferdsspesialist. Disse kan lære dyret ditt til å vende seg til sterke lyder og lys. Men det er ekstremt viktig at dette skjer gradvis – det er ikke bare å kjøre på med et nytt fyrverkeri, for å si det sånn.

Når det kommer til hunder, understreker hun at det er stor forskjell fra hund til hund hvor redde de blir.

– For alle hunder og dyr for øvrig, vil de høye smellene være uforståelig. De skjønner jo ikke hva som skjer. Men hvor redde de blir, er veldig personlighetsavhengig. Å være redd for smell, er en arvelig egenskap som hunder kan besitte i større eller mindre grad. Men selv om hunden din ikke viser tegn til redsel, kan det likevel være lurt å jobbe forebyggende for å sørge for at den forblir uredd også i året som kommer, anbefaler hun.