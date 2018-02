DØDE PÅ SYKEHUS: Martine døde på sykehus som følge av hodeskader. Nå er en kvinne i 40-årene tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge. På dette bildet tar Martine sine første skritt. Foto: Privat

Dagmammaen til Martine (1): Trodde hun var trøtt og holdt på å sovne

Publisert: 19.02.18 15:38 Oppdatert: 19.02.18 16:44

INNENRIKS 2018-02-19T14:38:54Z

RINGERIKE TINGRETT (VG) Åtte sakkyndige skal vurdere når Martine (1) ble påført de dødelige skadene i 2006. Den tiltalte dagmammaen nektet straffskyld da hun forklarte seg i tingretten mandag.

– Martine var stille og rolig. Jeg trodde hun var trøtt og holdt på å sovne, og hun virket helt fin frem til jeg skulle skifte bleie på henne. Da begynte hun å rulle med øynene, forklarer dagmammaen fra tiltalteboksen om septembermandagen i 2006.

12 år etter at Martine (1) døde av omfattende hodeskader i 2006, sitter dagmammaen i 40-årene på tiltalebenken i Ringerike tingrett .

Hun forklarer seg rolig fra tiltaleboksen i rettssalen om hva som skjedde mandag 4. september 2006, da hun ifølge tiltalen gjentatte ganger skal ha støtt bakhodet til den ett år gamle jenta mot et hardt underlag. Martine hadde blant annet flere brudd i kraniet og halsvirvelen, som førte til at hun døde fire dager senere.

– Da hun rullet med øynene, ble jeg redd. Jeg ante ikke hva det kunne komme av. Det eneste jeg tenkte på var om det kunne være et epileptisk anfall, forklarte kvinnen, som nekter straffskyld.

Nye medisinske vurderinger

Statsadvokat Marit Formo sa tidligere mandag at det er ubestridt at skadene Martine var påført, ble påført av en voksen person og at de ikke kommer som følge av en ulykke.

– Det er også enighet om at dagmammaen var alene med Martine til hun ble dårlig og hentet av ambulanse, sier Formo.

Saken mot dagmammaen har vært henlagt to ganger tidligere, med bakgrunn i at politiet ikke har klart å bevise når skadene ble påført den ett år gamle jenta. Det helt sentrale i saken er derfor å påvise dette tidspunktet.

Det er med bakgrunn i nye medisinske metoder at politiet nå mener å kunne stadfeste når den ett år gamle jenta fikk skadene, og som danner bakgrunnen for tiltalen mot dagmammaen - 12 år etter dødsfallet.

Martine ble levert til dagmammaen mellom klokken 10 og 10.30 denne mandagen, og ambulansen ble tilkalt like etter klokken 13.

Totalt åtte sakkyndige skal forklare seg om saken, deriblant Lars Uhlin Hansen og Torleiv Rognum, som er noen av landets fremste rettsmedisinere.

– Vi vil forsøke å kartlegge om Martine kan ha hatt skader allerede før hun ble avlevert. Vi ønsker derfor et bredere tidsmessig fokus, sier kvinnens forsvarer Thomas Randby til VG.

Lekte med barna

Den tiltalte dagmammaen forteller at hun ikke kjente Martine eller foreldrene før hun begynte å passe jenta. Hun forteller at hun mandag 4. september 2006 var hjemme med en av sine døtre da Martine som avtalt ble levert til henne. Hun hadde da passet jenta ved noen få anledninger tidligere.

– Martine var stille og rolig. Vi satte oss i stuen for å leke på gulvet, sier hun.

Der lekte de blant annet med plastbiler, bamser og bøtter som de stablet på gulvet. Hun forteller at hun var med de to barna i stua hele tiden denne formiddagen, foruten når hun skulle hente en postpakke som ble levert på inngangsdøren, var på toalettet og når hun skulle gi kaninene mat.

– Kan det ha skjedd noe med Martine da? lurer aktoratet på.

– Jeg hadde hele tiden barna under oppsikt, avviser den tiltalte kvinnen.

– Kjente at hun var slapp i hodet

Dagmammaen forteller at det var da hun skulle skifte bleie på ettåringen at hun oppdaget at det var noe galt med barnet. Hun forklarer at hun da forsøkte å ringe Martines mor fordi hun ble bekymret, men da hun ikke fikk svar, sendte hun sms for å be henne komme.

– Da jeg så la henne ned, kjente jeg at hun var slapp i hodet og at hun datt bakover. Jeg ble redd og skjønte at her var det noe galt.

Da Martines mor kom til huset, ringte den tiltalte til ambulansen mens moren holdt Martine.

– Jeg snakket med dem på alarmsentralen mens moren febrilsk prøvde å få kontakt med Martine.

Ettåringen ble kjørt i ambulanse til sykehuset i Ringerike, men ble kort tid senere fløyet med luftambulanse til Rikshospitalet. Der døde hun fire dager senere.

Tiltaltes barn: - Hun er en god mor

Kvinnen er også tiltalt for å ha dratt sin sønn og datter i øret samt kløpet sønnen i låret.

Bistandsadvokat for to av barna til tiltale, Christian Alexandre Kramer, sier til VG at barna til tiltalte mener at moren ikke har gjort noe galt mot dem.

Barna ble innkalt til avhør etter at moren satt i varetekt i august 2015. På dette tidspunktet var hun ikke siktet for forhold knyttet til Martine Lies død.

Det var først etter at barna hadde forklart seg at Riksadvokaten, på dagen da Martines død ville ha blitt foreldet, beordret at de skulle straffeforfølge dagmammaen for dette forholdet.

– Det er politiet som har reist straffesaken mot mammaen deres, selv mener barna at hun ikke har gjort noe galt mot dem. Jeg er enig med barna i dette. Da de valgte å snakke med politiet om moren, hadde de ingen tanker om at det ville føre til konsekvenser. Det er påfallende at dette skjer nærmest samtidig som det avgjørende øyeblikket hos Riksadvokaten, sier bistandsadvokaten.

Han mener at barna ikke ville ha forklart seg om de hadde forstått hva det det skulle brukes til.

– Begge barna beskriver at hun er en god mor, og at de er lei seg for å ha fått en rolle i denne saken. De bor begge hos henne i dag, sier han.