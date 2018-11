MÅ I RETTEN: Mohyeldeen Mohammad møter i Oslo tingrett tirsdag tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V). Foto: Frode Hansen

Mohyeldeen Mohammad pågrepet før rettssak

INNENRIKS 2018-11-13T07:35:19Z

OSLO TINGRETT (VG) Islamisten Mohyeldeen Mohammad ble pågrepet tirsdag morgen klokken 07.30 i sin egen bopel.

Publisert: 13.11.18 08:35

Det bekrefter politiadvokat Thomas Blom i PST overfor VG.

Han fremstilles nå for fengsling i Oslo tingrett, og ankom rettssalen ikledd grå hettegenser av merket Adidas og grå bukser.

Saken der Mohyeldeen Mohammad er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V) starter klokken 09.00 i dag. Sist saken var berammet 22. oktober, men tiltalte møtte ikke i retten og ble derfor etterlyst.

Pågripelsen skjedde til tross for at Mohammads forsvarer Brynjar Meling tidligere har gitt uttrykk for at hans klient planla å møte i retten.

Mohammad ikke gitt lyd fra seg på lenge, men lørdag la han ut en YouTube-video hvor han forklarer hvorfor han ikke møtte opp i retten, ifølge TV 2 .

– Jeg fikk aldri forkynning av tiltale eller informasjon om tid og sted jeg måtte møte opp. Jeg visste faktisk ikke at min tilstedeværelse der var nødvendig i det hele tatt, sier han i videoen.