BRUTALT: Bildene viser det blodige åstedet hvor mannen i 40-årene ble utsatt for vold og leiligheten og kottet hvor han senere ble holdt fanget i to døgn.

Kidnappingssak knyttes til Young Bloods: «De tiltalte viser ingen tegn til anger»

INNENRIKS 2018-11-16T16:05:17Z

Tre menn som kan knyttes til den kriminelle gjengen Young Bloods, er dømt til fengsel for vold, trusler og kidnapping av en mann i 40-årene.

Kidnappingen fant sted på Holmlia i Oslo i 2015 . Mannen i 40-årene ble holdt fanget i nesten to døgn før han ble sluppet løs.

To menn i 20-årene og en mann i 30-årene er nå dømt til fengselsstraffer på mellom tre og fem år. Straffene er justert noe ned sammenlignet med Oslo tingretts dom tidligere i år.

Kidnappingssaken knyttes til den kriminelle gjengen Young Bloods , som politiet beskriver som hovedstadens største gjengtrussel.

«Det dreier seg om et hardt og lukket miljø, og det er grunn til å markere tydelig at samfunnet ikke tolererer denne typen handlinger» , står det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

En mann i 20-årene og en kvinne i 40-årene – som begge ble dømt i tingretten – er frifunnet av Borgarting lagmannsrett.

Verdifull pakke forsvant

Høsten 2015 skal en pakke som inneholdt et større kvantum narkotika eller et stort pengebeløp ha forsvunnet fra en leilighet i Oslo.

På et tidspunkt fikk fornærmede i saken – mannen i 40-årene – ansvaret for å erstatte verdien av pakken som var borte. Ifølge en forklaring skal pakken ha inneholdt én million kroner.

Flere ganger utover høsten måtte mannen i 40-årene stille i møter med personer som krevde at han skulle erstatte verdien av pakken. Flere vitner har beskrevet disse personene som «albanere», ifølge dommen.

16. september 2015 kjørte mannen i 40-årene ut til Holmlia. Der ble han møtt av fire personer som gikk til angrep på ham, ifølge dommen.

«De byttet på å slå, og hver av dem slo ham gjentatte ganger med både pistol, jernstang og balltre» , står det i dommen.

Brutal vold

Mannen i 40-årene skal ha blitt truet med at han ville bli skutt. Videre ble han slengt med hodet først inn i en murvegg.

Borgarting lagmannsrett legger til grunn «at volden var svært smertefull og at volden var av et omfang, brutalitet og en intensitet som gjorde at han hadde grunn til å frykte for sitt liv. Det ble også avfyrt minst ett skudd underveis.»

Videre ble mannen kastet inn i en bil og kjørt til en leilighet ikke så langt unna. Der skal volden og truslene ha fortsatt i to døgn, før han ble sluppet løs.

Store politiressurser ble satt inn for å finne mannen i 40-årene. Men politiet klarte ikke å finne ham.

VG har tidligere omtalt et hemmelig møte mellom politiet og den utpekte gjenglederen i Young Bloods – en 27 år gammel mann. Der skal han ha fått klar beskjed:

«Han skal slippes løs. Nå!»

To og en halv time senere ble den kidnappede mannen ført ut av en leilighet på Holmlia og inn i en skog.

Tidligere i høst ble den utpekte gjenglederen pågrepet i Marokko . Bakgrunnen var en internasjonal etterlysning fra norsk politi. 27-åringen er blant annet siktet for å ha iscenesatt kidnappingen av mannen i 40-årene.

Politiet venter fortsatt på at den utpekte gjenglederen skal utleveres til Norge.

«Viser ingen anger»

Lagmannsretten mener kidnappingen av mannen i 40-årene var planlagt.

En mann i 20-årene ble dømt til fengsel i fire år og to måneder.

En annen mann i 20-årene ble dømt til fengsel i tre år og ni måneder.

En mann i 30-årene ble dømt til fengsel i fire år og ni måneder.

Straffenivået er jevnt over noe lavere enn Oslo tingretts dom. Lagmannsretten har gitt reduksjon i straffene blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid i Oslo politidistrikt.

«De tiltalte viser ingen tegn til anger eller til at de forstår alvoret av hva de har vært med på eller hvilke konsekvenser handlingene har hatt for NN (fornærmede i saken). Straffen må virke avskrekkende både allment i tilsvarende miljøer og overfor hver av de tiltalte» , står det i dommen.

De tre ble også dømt til å betale offeret 150.000 kroner i erstatning.

En mann i 20-årene, som lagmannsretten knytter til et kriminelt gjengmiljø på Holmlia, ble frikjent. Bevisene holdt ikke, mener retten.

En kvinne i 40-årene ble også frikjent. Fagdommerne og tre meddommere mente hun skulle frikjennes, mens to meddommere mente hun burde dømmes.

Begge de to ble dømt da saken ble behandlet i Oslo tingrett.