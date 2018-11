NYTT HJEM: Hunden Dingo lever nå på Nesodden med Maria Isabel Neiden Rasmijn og hennes sønn. Foto: Privat

63 dyr reddet ut av urin og avføring i Østfold

Sammen med 47 andre hunder ble Dingo funnet buret inne i en kjeller i Østfold. I løpet av tre uker klarte Dyrebeskyttelsen Ringerike å omplassere alle dyrene, og Dingo er nå trygt plassert hos nye eiere på Nesodden.

– Vi var på jakt og tittet på hunder også dukket denne annonsen opp om at en stor mengde hunder var funnet i en kjeller på Ringerike som trengte hjelp, sier Maria Isabel Neiden Rasmijn til VG.

For seks dager siden hentet de hunden som nå går under navnet Dingo. Rasmijn forteller det har gått veldig bra å få den nye hunden i hus.

– Vi har brukt dagene til å inkludere han med to katter, gjøre ham renslig og etablere tilknytning. Ellers har det bare vært kosing sier hun.

– Tilgriset med urin og avføring

Mattilsynet bekrefter at de etter en bekymringmelding i midten av oktober fant 48 hunder, fem kaniner og ti katter i en kjeller i Østfold.

– Hundene sto alle oppstalla i bur, ikke alle hadde liggeunderlag, og det var stort sett tilgriset med urin og avføring, sier seksjonssjef i Mattilsynet Østfold og Follo, Nina Brogeland Laache til VG.

Brogeland Laache vil ikke bekrefte om kvinnen som huset dyrene er anmeldt, men understreker at det er en alvorlig sak som de tar svært alvorlig. Hun forteller det var dårlig luftkvalitet og hygiene i rommene, og at forholdene også var dårlige for kaninene og kattene.

– Det skal ikke være sånn, de skal ikke ha det sånn. Vi ser særlig alvorlig på det med manglende renhold, og at hundene i bur ikke fikk dekket sitt naturlige behov for mosjon og sosialisering.

Dyrene ble sendt til Dyrebeskyttelsen Ringerike som nå har fått alle dyrene omplassert.

Tilbake på Nesodden blir Dingo beskrevet som en tillitsfull, lun krabbat som er positiv og lærer lett. Dette berømmer Rasmijn fostermoren Dingo var hos de første dagene for, samt Dingos egne gener.

– Han må ha hatt en god gemytt i utgangspunktet for å ha taklet ting så bra. Han er kvitt og oppvakt, redd for å gå glipp av ting, og løper rundt i huset. Vi har nok vært heldige i sosialiseringsprosessen på han her også.

Rasmijn har to omplasseringkatter fra før, og er helt sikker på at de gjorde det riktige, selv om de i utgangspunktet så etter en stor hund:

– Når det er så mange dyr som allerede trenger folk kan folk være litt flinkere til å tenke at hund er hund. Vi hadde nå tid til å ha hund, da kunne vi like gjerne ha en som virkelig trengte oss , sier hun til VG.

Avhengig av tips

Laache i Mattilsynet sier til VG at det ikke er ofte de kommer over saker med så stor omfang.

– Heldigvis tar de fleste godt vare på dyrene sine. Vi er helt avhengige av tipsere, slik som i denne saken, for å avdekke dårlig dyrhold, sier hun.