Politiet om bombepakke: – Svært alvorlig

INNENRIKS 2018-12-06T15:09:50Z

SKI (VG) Politiet har iverksatt flere tiltak etter bombepakken som ble sendt til politihuset på Ski.

Publisert: 06.12.18 16:09 Oppdatert: 06.12.18 16:47

Politiet bekreftet torsdag ettermiddag at den mistenkelige pakken som gjorde at de måtte stenge deler av politihuset i Ski , faktisk var en bombe og at den kunne gjort alvorlig skade på mennesker i nærheten .

– Dette er en svært alvorlig situasjon for politiet, og ubehagelig for alle ansatte. Vi vet per i dag ikke hvem som står bak. Det er igangsatt en omfattende etterforskning i samarbeid med PST, sier fungerende politidirektør Håkon Skulestad på en pressekonferanse.

Han vil ikke kommentere om de har hevet sikkerheten ved andre politistasjoner, og sier det ikke er naturlig å kommentere hvilke tiltak som er iverksatt. På spørsmål om det er en amatør eller profesjonell som står bak, sier politiet at de ikke ønsker å kommentere dette, men at det er noe de jobber med å finne ut av.

– Har det vært noen trusler i forkant?

– Vi er ikke kjent med det.

Begynte å åpne pakken

Det var onsdag formiddag at en ansatt i postmottaket på politihuset i Ski som slo alarm om en mistenkelig pakke . Ifølge politiet var pakken adressert til politiet, og den ble levert av en sjåfør fra Posten. Politiet har tidligere vært klare på at bomben ikke var laget for å skremme, men for å drepe ansatte i politiet .

– Dere sier dere har fått en pakke, men hva er en pakke?

– En pakke er en eske med et innhold. Det er det vi ønsker å kommentere per nå, sier Skulestad til VG.

Politidirektøren ønsker heller ikke å si noe mer om hvem pakken var til, eller hvor den var postlagt.

– Det var ansatte som startet å åpne pakken, heldigvis var de våkne og fulgte de sikkerhetstiltakene vi har allerede har, sier Skulestad.

Ifølge politiet inneholdt pakken en improvisert sprengladning, som var designet for å gå av når pakken ble åpnet.

– Er det på rene at sprengladningen ville blitt utløst dersom pakken ble åpnet på vanlig måte?

– Det kan jeg ikke uttale meg om nå, men det er en del av etterforskningen.

Samarbeider med Kripos og PST

Det er Øst politidistrikt som leder etterforskningen, men de samarbeider også med Kripos og PST. På spørsmål om politiet mener bomben har sammenheng med truslene mot justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) , viser politiet til PST.

Politidirektøren sier de ikke har hatt slike hendelser tidligere.

– Men som sikkert noen av dere husker, var det for mange, mange år tilbake en bombe som gikk av i Oslo politidistrikt. Men vi har heldigvis vært skånet for denne type hendelser.