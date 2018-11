DØD: Offeret ble funnet torsdag, og en mann ble siktet for drap. Foto: MARIUS BIRKELAND

Opplysninger til VG om Sortland-drapet: Funnet død i drapssiktedes bolig

INNENRIKS 2018-11-23T11:04:49Z

Mannen i 30-årene var meldt savnet to dager før han ble funnet død i kameratens hjem. Nå er kameraten siktet for forsettlig drap.

Publisert: 23.11.18 12:04 Oppdatert: 23.11.18 12:42

Politiet på Sortland er i full gang med både taktisk og teknisk etterforskning, men det er foreløpig uklart om boligen til den drapssiktede mannen i 30-årene også er åstedet.

– Det er for tidlig å si noe om åstedet. Krimteknikere fra Kripos vil starte denne jobben i løpet av dagen, sier politiinspektør Per Erik Hagen til VG.

To ukers stillhet

Et av politiets prosjekter dreier seg om å kartlegge offerets bevegelser, både fysisk i lokalsamfunnet og aktivitet i sosiale medier.

Ifølge VGs opplysninger har ikke offeret vært aktiv på nettopp sosiale medier siden fredag 9. november. Om kvelden denne dagen skal han ha vært i kontakt med en eller flere bekjente, men siden har det vært stille.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier politiinspektøren.

– En rolig og snill mann

Torsdag ble en kamerat av offeret pågrepet og siktet for forsettlig drap. Det er foreløpig uklart om hvordan han stiller seg til drapsanklagene.

Iføløge VGs opplysninger har både den drapssiktede mannen i 30-årene og offeret vært en del av et rusmiljø på Sortland, men begge skal ha kommet seg på rett kjøl de siste årene.

– Han var en rolig og snill mann, sier en venn av offeret til VG.

Kjente hverandre

Mannen ble meldt savnet 20. november, og det var i forbindelse med leteaksjonen at han ble funnet død to dager senere, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

De bekrefter samtidig at siktede og avdøde kjente hverandre. Ingen av dem har tidligere vært involvert i alvorlig kriminalitet, ifølge pressemeldingen.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå nærmere inn på hvilken relasjon det er det snakk om, skriver politiet, som i dag kommer til å gjennomføre avhør av en rekke vitner i saken, og kriminalteknikere fra Kripos er på plass.

I dag blir den siktede fremstilt for varetektsfengsling. Politiet vil be om at fengslingsmøtet går for lukkede dører.

– Siktede er villig til å forklare seg og forklarer seg greit. Politiet kan av etterforskningshensyn ikke gå inn på hva siktede har forklart i avhør.

Advokat Elise Riibe-Stokland er oppnevnt som 30-åringens forsvarer. Hun opplyser til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.