DOBBELT SÅ DYRT: Ifølge Øystein Trevland i Norges Taxiforbund (i midten) vil denne Mercedes sprinteren få en avgiftsøkning på 248515 kroner på grunn av regjeringens endringer. Taxisjåfør Trond Sandum kan kjøre rullestolbrukere med denne universelt utformede bilen. Foto: Helge Mikalsen

Avgiftssjokk for taxinæringen – varsler prisøkning for kundene

INNENRIKS 2018-11-23T14:44:29Z

Drosjenæringen fikk en sjokkbeskjed i årets statsbudsjett. Noen av de største drosjene går opp over 200.000 kroner i pris, viser en utregning fra Taxiforbundet.

Publisert: 23.11.18 15:44

– Når de skal øke prisen på bilene våre såpass mye, må jo også prisen på turene gå opp, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

I det ferske statsbudsjettet som Høyre, Frp, Venstre og KrF står bak kommer det flere avgiftsendringer for drosjenæringen. Fra 1. januar avvikles særfordeler på CO₂-utslipp og vekt i engangsavgiften.

Taxiforbundet har regnet på hvordan dette vil slå ut for noen av de populære drosjebilene. En Volvo V90 T5 får et avgiftshopp på 113.650 kroner, mens en større varebil som Volkswagen Caravelle 2.0 TSI eller Mercedes-Benz sprinter går opp over 200.000 kroner.

– Det er uhørt at regjeringen dobler avgiften på denne typen biler over natten. Det har ikke vært noe forvarsel til næringen i det hele tatt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Da Sp-lederen så denne avgiftsendringen i statsbudsjettet, ringte han sporenstreks til Norges Taxiforbund og spurte hva som foregikk. De ble tatt på sengen.

Taxiforeningen mener det spesielt er større biler, som kan ha universell utforming, som rammes.

– Det er veldig merkelig at de tar vekk fordelene på persontransport. Og det går spesielt ut over de store bilene som frakter barn og handikappede med rullestol. De får en voldsom økning i avgiftene, sier Trevland i Taxiforbundet.

Regjeringen: Et miljøtiltak

I budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF anslås det at staten kan dra inn 41 millioner mer i avgifter på grunn av endringene.

Finansdepartementet sier at avgiftshoppet er et miljøtiltak og at det nå blir mer å sparepå å velge en bil med lavt utslipp.

Dette endres * Særfordelen i CO2-komponenten i engangsavgiften for drosjer avvikles. * I dag ilegges drosjene kun 40 prosent av satsene i vektkomponenten i engangavgiften, altså betaler de mindre for en tung bil enn en vanlig personbileier gjør. Den fordelen avvikles.

– Gjennom omlegging av engangsavgiften i miljøvennlig retning er det de siste årene lagt større vekt på engangsavgiften som et virkemiddel for å stimulere til en mer miljøvennlig bilpark. Lavutslippsbiler bruker også mindre drivstoff, noe som reduserer driftskostnadene, skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i en e-post til VG.

– Er dere enig i at det vil ramme universelt utformede biler/tjenestene for de svakeste hardest? Ja eller nei.

– Spesialutstyrte kjøretøy som brukes til transport av funksjonshemmede, antas i stor grad å være busser over 6 meter. Disse er allerede avgiftsfrie og blir ikke berørt av endringene i budsjettet for 2019, svarer Næsje i Finansdepartementet.

Dette er ikke styrelederen i Taxiforbundet enig i. Han påpeker også at det ikke finnes gode, store elbiler som kan erstatte en bil som sprinteren.

– I Oslo er det så mange trange steder å kjøre at du må ha en kort og liten bil. Og rundt omkring i distriktene er du også avhengig av denne typen 8+1-seter. Du kan få en elbuss, men de er ikke gode nok ennå. I store deler av distriktene er det jo håpløst med el, fordi du kan ikke kjøre mange turene før den er tom for strøm, sier Trevland.