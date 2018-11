1 av 4 DELER SALGSTRIKS: Petter Stordalen er en av bidragsyterne til =Oslos julehefte. I dag deler han ut salgstriks til =Oslos selgere. Her er det Kriss Andre Bogstad som er ute og selger juleheftet sammen med Stordalen. TORE KRISTIANSEN

Milliardæren Petter og narkomane Kriss gjorde suksess

Milliardæren Petter Stordalen og narkomane Kriss-Andre fant hverandre i stor glede fredag. – For en suksess, sier Stordalen.

– Gå bort til kunden. Ikke vær redd om de er litt sure. Og smil, er de beste rådene Petter Stordalen ga da han fredag møtte rusmisbrukere som skal selge juleheftet =Oslo.

Hotellkongen Petter Stordalen stilte fredag til lanseringen av =Oslos julebok - hvor han forsøksvis skulle gi salgstriks til de rusavhengige som de neste ukene skal gå gatelangs for å selge deres julehefte.

Etterpå ble han med VG og narkomane Kriss-Andre til Karl Johan.

Det så ikke ut til at den erfarne =Oslo-selgeren trengte mange råd. I løpet av få minutter var alle juleheftene han hadde med seg, solgt. 200 kroner pr. hefte ble vippset ham, sendt på sms eller som cash i hånda.

– Kun heroin nå

– Jeg ser raskt hvem som ikke vil kjøpe. Det gjelder blant annet de du ser er stressa. Får jeg ett nei, smiler jeg og går videre. Jeg vil ikke plage folk, sier han.

1200 kroner renner på få minutter. Han satt igjen med halvparten.

– Dette er jobben min. Jeg er oppe fem om morgenen og jobber på kafeen i =Oslo 2–3 ganger i uken og selger bladet like mange dager.

Han legger ikke skjul på sitt misbruk, men sier at han bare tar det for å kunne jobbe.

– Jeg har gått på alt, men nå er det kun heroin. Og jeg har redusert forbruket kraftig. Det gjør at jeg kommer meg på beina og kan jobbe.

– Fantastisk, sier Stordalen:

– Jeg kan bare si til det norske folk, at å betale 200 kroner til disse bladselgerne, for årets julehefte, er verdt hver krone. Du behøver ikke lese bladet, men du skal vite at det bidrar til at mange rusmisbrukere klarer å betale regningene sine og leve et liv.

Stordalen, Ane Dahl Torp, Åge Aleksandersen og 33 andre forteller om et viktig møte i livet - juleheftet.

På lanseringen møtte Stordalen rundt hundre rusmisbrukere. Gina var en av dem.

– Jeg smiler til alle uansett, sier hun og forteller litt om sitt liv.

– Jeg har gått på speed, ikke heroin. Salget av =Oslo har bidratt til at jeg har fått nedbetalt gjeld, sier hun.

– Og det er slik at pengene vi får for juleboken vi nå skal ut på gatene og selge, ikke går til dop.

– Hun ville dø

Stordalens fortelling i juleheftet dreier seg ikke ikke om et møte med en berømt eller kjent person. Men en skjebne han har fulgt over år, skjebnen til en mindreårig etiopisk jente, han traff under tv-aksjonen i 2005.

Han innleder:

«Da jeg traff Gefati

Få i Norge vet hva fistula er. Heldigvis. Gefati og svært mange andre mindreårige jenter i Etiopia vet det så altfor godt».

Han skriver at få i Norge vet hva fistula er.

– Fistula rammer nemlig oftest bare ekstremt fattige. Og ofte barn. Mange av jentene som har fistula har kun ett ønske i livet sitt. Det er å dø, skriver Stordalen.

En viktig årsak er enorme smerter etter fødsel og at de mister kontrollen over sin avføring. Han forteller hvordan han møtte den unge kvinnen i en liten landsby. Og at hun begynte å fortelle:

Lever alene

«Ingen, heller ikke Gefati selv, vet hvor gammel hun var da hun ble gravid. Hun sier hun kan ha vært ti år, kanskje elleve. Kroppen hennes var ikke ferdigutviklet til å takle en graviditet. Gefati forteller at fødselen varte i seks døgn. Barnet døde underveis. Da fødselen omsider var ferdig, var det nesten ikke liv igjen i Gefati heller. Hun forteller om uutholdelige smerter».

Han skriver at foreldrene hadde forsøkt å ha henne hjemme.

– Men til slutt orket de det ikke lenger på grunn av stanken. Ingen ville være i nærheten av meg, sier den unge jenta.

«Da jeg møtte Gefati, hadde hun altså bodd i ensomhet og i sin egen avføring i tolv lange år. Jeg hadde bare lyst til å grine. Jeg klarte knapt å stå på beina da vi reiste oss etter møtet med Gefati. Vi vaklet tilbake til landsbyen, og jeg snudde meg flere ganger på veien og så etter henne. Jeg sov ikke om natta».

– Idag ønsker hun bare å leve

På vei tilbake var de innom et sykehus i Addis Abeba, hvor de opererte fistulapasienter.

«Midt i håpløsheten lå det muligheter. Midt i ondskapen fant vi medmenneskelighet», er hans beskrivelse av sykehuset - som ga håp.

Dit kom ikke Gefati. Ikke da.

«Jeg har aldri fått Gefati ut av hodet. Jeg har ikke sett henne etter møtet for 13 år siden».

Han skriver at han begynte å undersøke. Da ble han varm om hjertet.

«Gefati fikk til slutt komme til fistulasykehuset i Addis Abeba. Gefati, som tidligere bare hadde ønsket å dø, ønsker i dag bare å leve».

Årets julebok er et samarbeidsprosjekt mellom gatemagasinene Sorgenfri i Trondheim, Megafon i Bergen og =Oslo/=Norge i Oslo. Samlet opplag er over 60 000.