Terapeut Espen Andresen i retten: Fikk helt sjokk av stevningen

DRAMMEN TINGRETT (VG) En eks-klient av Espen Andresen mener han var med å kjøpe et hus sammen med terapeuten og ga ham store summer i kontanter. Nå har han dratt Andresen, eieren av Addictologi Akademiet, inn i rettssalen.

– Jeg fikk helt sjokk av stevningen, det er noe av det frekkeste og mest jævlige noen kunne gjøre mot meg, sier terapeut og eier av Addictologi Akademiet, Espen Andresen, mens han sitter i vitneboksen.

I dag klokken 08.30 i Drammen tingrett møttes terapeut Espen Andresen og Terje Müller Karlsen, hans tidligere klient, for første gang siden Karlsen sluttet i Addictologi Akademiet i mars 2017.

Karlsen har saksøkt ham for en millionsum han overførte og – ifølge sin forklaring – ga Andresen i kontanter mens han var klient og nær medarbeider i terapeutens selskaper.

Terapeut og klient

Saken oppsummerer på mange måter sentrale problemstillinger ved saken om Addictologi Akademiet til Espen Andresen: Terapi. Penger. Avhengighet. Kontroll.

På den ene siden står saksøkeren Terje Müller Karlsen.

I ti år var Karlsen klienten til Andresen, etter å ha kommet til ham med sine alkoholproblemer. Deretter ble han Andresens nærmeste medarbeider og pressetalsmann . Han tilskriver Andresen mye av æren for at han klarte å slutte å drikke, men han mener samtidig at Andresen gjennom sin rolle overfor ham som terapeut, fikk tak i 1,1 millioner av hans midler.

På den andre siden står altså den omstridte terapeuten – Espen Andresen.

Andresen har drevet Addictologi Akademiet omtrent like lenge som han har kjent Karlsen. Gjennom VGs artikler er det blitt kjent at han skjeller ut klientene sine , at miljøet han leder er preget av sterk sosial kontroll og at klientene presses for penger.

Krever eierandel i hus

I 2012 var det ekspansjonstider i Andresens virksomhet. Det ble kjøpt et hus i Åros utenfor Oslo til 5,95 millioner kroner, som skulle brukes til kurs i Addictologi Akademiet AS og i Andresens andre selskap, FUN Norge AS.

Det er dette huset som er hovedstridsemnet mellom Karlsen og Andresen i retten.

Karlsen og hans advokat Åshild Schmidt mener han kan føre dokumentasjon for at han gjennom 900.000 kroner var med å kjøpe huset på Åros og at han dermed har krav på en forholdsmessig eierandel. Pengene han ga terapeuten var del av et lån fra hans foreldre.

– Fikk ikke stå på kontrakt

De 900.000 kronene ble overført fra Karlsen til Andresen 10 dager før huskjøpet i juni 2012. Karlsen mener de hadde en avtale om at han skulle være medeier i huset, og underbygger dette med å fremvise budskjema hvor hans navn fremkommer sammen med Andresens, og et førsteutkast til kjøpekontrakt, hvor han også fremkommer.

Deretter hevder Karlsen at han ikke fikk stå på kjøpekontrakten fordi Andresen fryktet hans pengeproblemer og eventuelle kreditorer på den tiden.

– Du har lagt 900.000 på bordet, får ikke være med i kjøpekontrakten og sier «okay»?

– Det handlet om å vise tillit. Jeg måtte ha tillit, mente han, svarer Karlsen, som forklarer at problemet med kreditorer i all hovedsak var gjort opp gjennom lånet han hadde fått fra sine foreldre.

Advokat Schmidt ba retten merke seg mangelen av all skriftlighet rundt pengeoverføringen på 900.000 kroner fra Karlsen til Andresen.

250.000 i en konvolutt

Bankutskrifter fremlagt av Karlsen viser at han åtte måneder tidligere tok ut 250.000 kroner i kontanter. I retten i dag hevdes det at disse pengene ble gitt til Andresen i hans hjem og at 200.000 kroner skulle gjelde Karlsens investering i et av selskapene til terapeuten, FUN Norge, men at eierandelen aldri ble realisert.

– Jeg tok ut disse pengene på Kløfta og tok dem med i en stor konvolutt, forklarte Karlsen.

Andresen, på sin side, avviser dette og sier at han ikke husker noe om hendelsen.

– Nei, jeg har gått gjennom alle kontoene mine for alle år og jeg har ikke ett eneste kontantinnskudd, sier Andresen.

– Tappet og tømt

Andresens versjon av relasjonen til Karlsen er helt annerledes.

– Firmaet mitt har blitt tappet og tømt, sier han.

Andresen mener Karslen har stjålet og svindlet firmaet hans gjennom å dobbeltfakturering fra Karlsens tidligere cateringfirma, noe Karlsen nekter for.

– Han har blitt tilgitt hundrevis av ganger. Fy faen hvor mye jeg har tålt av de greiene der, sier Andresen.

Han mener kravet om en eierandel i huset på Åros er urimelig.

– Det er et grenseløst krav. Skulle nesten tro vi hadde vært gift i 30 år! Advokaten hans (Schmidt, red.anm.) ville at jeg skulle bli med ut og ta verdivurdering på tunet mitt. Og i dag sitter jeg her, jeg visste ikke at det var mulig, sier Andresen.

– Jeg har ikke kjøpt noe hus med Terje, konstaterer han.

Hans advokat Øystein Storrvik oppsumerer saken slik:

– Det er ubestridt at Karlsen har lånt ham penger til egenkapital til huset, men spørsmålet er om dette førte til en eierandel i huset.

Svertekampanje

Karlsen forlot miljøet rundt Espen Andresen i mars 2017.

Da det påfølgende høst ble kjent i addictologimiljøet at han tok side med andre avhoppere som blant hadde gått til søksmål mot hans medterapeut Laila Mjeldheim, hadde han flere ubehagelige opplevelser:

Hans cateringbedrift mottok i løpet av to helger nedlatende og rammende brukeranmeldelser fra syv ulike klienter av Andresen.

Dokumentasjon VG har viser også at addictologimiljøet kommuniserte om varslinger av ham til NAV, Skatteetaten og Mattilsynet.

Laila Mjeldheim anmeldte ham for «hensynsløs atferd». Saken ble henlagt.

17. oktober i fjor varslet Karlsen formelt sitt søksmål mot Andresen. To uker senere ble han anklaget for grovt nedverdigende og kriminelle handlinger på et nettsted for underskriftskampanjer av to Andresen-klienter. Begge disse har siden sluttet og har blitt intervjuet av VG om dette.

Espen Andresen mener han ikke kan ta ansvar for hva klientene gjør på fritiden.

– De er sammen her og der, flørter, spiser middag og alt som skjer av drama i leiligheter og på gater, det skal liksom være min skyld, det klarer jeg ikke å forstå, sier han.

Både Andresen og Laila Mjeldheim, hans nåværende samarbeidspartner, har tidligere avvist alle forhold omtalt i VG.