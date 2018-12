PÅ KANTEN: Vogntoget havnet helt på kanten av et stup. Foto: Malin Isabell Jensen

Vogntog veltet på E6

INNENRIKS 2018-12-04T18:01:34Z

Havnet på kanten av et stup i Saltdal i Nordland.

Publisert: 04.12.18 19:01 Oppdatert: 04.12.18 20:31

Alle nødetatene rykket ved 18-tiden ut etter melding om at et vogntog hadde veltet på E6 i Setså i Saltdal.

Da politiet kom frem, viste det seg at det store kjøretøyet lå på kanten av et stup ned mot sjøen. Føreren, som hadde kommet seg ut på egenhånd, ble sjekket av en lege på stedet, og betegnes som uskadet.

Togtrafikken ble stanset og E6 ble midlertidig stengt mens flere bilbergere jobbet med å stabilisere vogntoget.

Like etter klokken 19 tirsdag kveld, melder politiet at vogntoget ligger stabilt og at trafikken dirigeres forbi stedet.

