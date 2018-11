POPULÆRT UTESTED: Politiet jobber natt til søndag på stedet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

To personer knivstukket på utested i Oslo

INNENRIKS 2018-11-18T01:56:14Z

Skadeomfanget er hittil ukjent. Politiet jakter nå på en eller flere gjerningspersoner.

Publisert: 18.11.18 02:56 Oppdatert: 18.11.18 04:02

Politiet rykket ut etter at de like før klokken 02.30 natt til søndag fikk melding om et slagsmål inne på det populære utestedet Blå på Grünerløkka.

– Da den første patruljen kom til stedet viste det seg at det dreier seg om en knivstikking. Det skal ha skjedd inne på utestedet, sier operasjonsleder Marita Aune til VG.

– To personer med stikkskader er sendt til sykehus. Skadeomfanget er ikke avklart, så jeg ønsker ikke å si noe mer om de fornærmede på nåværende tidspunkt. De blir behandlet på sykehus nå, sier hun.

Vet du noe om saken? Tips VG!

Ingen personer er så langt pågrepet, men politiet er på plass med flere patruljer, og jobber blant annet med avhør av vitner. Ifølge politiet kan det også være snakk om en tredje person som er skadet.

– Det er basert på opplysninger vi har fått på stedet. Men denne personen har vi foreløpig ikke kontroll på, sier Aune.