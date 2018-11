NØDHJELP: Svein-Magne Pedersen har bedt sine tilhengere om støtte til det som skulle være 24 barnehjem i India. Foto: Mattis Sandblad

Ba om tre millioner - ga 12.000 til indiske barn

2018-11-20

Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen ba om tre millioner i juli, for å blant annet gi «mat til mellom 1000 og 2000 foreldreløse barn» i India. Først fire måneder senere sendte predikanten 12.000 kroner.

Publisert: 20.11.18 22:54 Oppdatert: 20.11.18 23:07

Dette sier Pedersen på NRKs direktesendte TV-program «Debatten», tirsdag kveld.

– Det ble utsatt, sier Pedersen om pengene som skulle vært sendt.

VG avslørte lørdag hvordan predikant Pedersen har samlet inn penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer i India.

Når han har bedt om penger fra sine givere, har han hevdet at hans stiftelse Misjonen Jesus Leger (MJL), har bygget «24 barnehjem til 2000 barn» i Orissa og Chennai i India, og har «2000 munner å mette» på disse hjemmene.

VG har avslørt at Pedersen aldri har finansiert 24 barnehjem , men to. Ett av dem har vært nedlagt i tre år. Det andre er ikke i drift som barnehjem – men brukes til å tilby et titalls barn leksehjelp.

Helt siden mars har Misjonen Jesus Leger bedt sine givere om penger for å gi mat til disse barna. I juli ba Pedersen om dette på en giro til sine givere om «3 millioner for å komme i balanse».

Fått 120 millioner i gaver

Hvor er disse pengene havnet? spør NRKs debattleder Fredrik Solvang, om pengene Pedersen sier stiftelsen nå har sendt til India. Pedersen svarer slik:

– De har havnet der de skal - De i Chennai nå, vi har begynt å sende.

– Hvor mye penger er det snakk om? spør Solvang.

– Vi sendte en 11 - 12.000 kroner.

Solvang konfronterer Pedersen med at stiftelsen allerede i mars skrev at «det er ikke oss selv vi ber om støtte til», men at de trengte støtte til «foreldreløse barn i India som trenger et sted å bo, mat og klær og omsorg».

– Sendte du pengene i mars, eller sendte du dem nettopp? spør NRKs debattleder.

– Jeg sendte for en måneds tid siden, sier Pedersen, som innrømmer at de kom sent i gang.

– Så du samlet det inn i mars, og sendte dem nå?

– Alt det vi driver på med, det går i en egen pott, og så deler vi det ut der vi ser vi trenger å få ut mat og, eller, hjelp til disse folka.

På spørsmål om han har gjort noe galt i denne saken, svarer Pedersen nei. Han sier:

– Det var overdrevet når det gjaldt antall barn, og vi var kanskje litt sent ute med å starte givertjenesten i forbindelse med mat. Det er det eneste jeg beklager.

Pedersens advokat, John Christian Elden, har tidligere sagt at Pedersen og stiftelsen har stolt på informasjonen de har fått fra sine samarbeidspartnere i India. Les hele tilsvaret her .

I intervjuet sier Pedersen at han og stiftelsen skal ha gitt 2,3 til 2,4 millioner til barnehjem i India gjennom alle år. På ti år har stiftelsen oppgitt å ha fått 120 millioner kroner i gaver og kollekt fra sine givere. 118 millioner skal ha blitt brukt til «stiftelsens ideelle formål».

Pedersen sier at stiftelsen Misjonen Jesus Leger ikke først og fremst er en giverorganisasjon, men har flere misjonsprosjekter.

– Vi er en frelse- og helbredelsesorganisasjon som vil forkynne til folk rundt omkring i verden.



1 av 2 SEPTEMBER: I medlemsbladet «Legedom» skryter Svein-Magne Pedersen av at giveres gave til Misjonen Jesus Leger er med på å «velsigne nærmere 2000 foreldreløse barn i India». Artikkelen ble nylig tatt vekk fra stiftelsens nettsider. Faksimile

«Noen hundre tusen» i året til Canada

Pedersen og familien styrer også en organisasjon i Canada, Jesus Heals, <ssom er søsterorganisasjonen til Misjonen Jesus Leger i Norge. Dersom den norske stiftelsen legges ned, kan titalls av millioner bli overført til den canadiske organisasjonen.

Jesus Heals i Canada skal drive misjonsvirksomhet der. Men en av Canadas fremste jurister på ideelle organisasjoner sier til VG at det er nesten ingen reguleringer og innsyn for denne typen organisasjon, noe som gir dem «større frihet til å gjøre hva de vil med pengene».

Pedersen har ikke svart på VGs spørsmål om hvor mye penger som har gått til denne organisasjonen etter 2002. Når programleder Fredrik Solvang spør om det samme under debatten, vil han først ikke svare.

– Det varierer fra gang til gang etter hva behov er der. Vi vil nå ut til den indianske befolkningen der.

– Er det millioner? Hundretusener? Tittalls tusner?, spør Solvang.

– Neineinei, det er bare snakk om noen hundre tusener kanskje i året, svarer Pedersen.

Kravet om å levere regnskapsinformason for slike orgnaisasjoner til kanadiske myndigheter falt bort i 2004. Men dokumentene VG har fått tilgang til viser blant annet at Svein-Magne Pedersen fra 1995 til 2002 fikk utbetalt over én million kroner ( oppgitt i dagens valuta ) – for å leie ut sin egen villa til organisasjonen

– Og det får du inntekt på? spør Solvang.

– Ja, vi får jo inntekt, det er jo lov å leie ut sitt eget hus til en stiftelse til et arbeid, det er lovlig. Og jeg betaler skatt både til Norge og til Canada, svarer Pedersen.

– Men grunnen til at det spørres om dette er at dette er basert på penger som er gitt, kanskje til andre formål?

– Jada, det kom noe der, og noe over alt der andre steder der vi driver arbeidet vårt.

Undersøkes av politiet

Etter VGs avsløringer om mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen, undersøker nå politiet predikanten.

Det gjør også Stiftelsestilsynet, som har opprettet tilsynssak mot Pedersens stiftelse Misjonen Jesus Leger på bakgrunn av VGs avsløringer fra og med i sommer til i dag.

Millioner av kroner har kommet inn til Misjonen Jesus Leger fra nordmenn gjennom gaver og kollekt, og fra mennesker som har ringt inn til Pedersen og stiftelsens forbønnstelefon til 14 kroner i minuttet. Pedersen la ned forbønnstelefonen i sommer , men ber fortsatt om pengegaver fra sine tilhengere.

I vår avslørte VG hva predikanten sa til syke mennesker som ringte inn . Da hevdet predikanten blant annet at hans bønn kunne helbrede kreft.

I kjølvannet av VGs avsløringer undersøkes stiftelsen og predikanten også av Forbrukertilsynet og Stiftelsestilsynet, samt at Helsetilsynet har begjært påtale og bedt politiet om å etterforske helbredelsesvirksomheten. Helsedepartementet har startet et arbeid for å se på om loven bør endres.

– Viktigste har vært å hjelpe

Pedersens advokat John Christian Elden har tidligere skrevet i en uttalelse til VG at det viktigste for Misjonen Jesus Leger har vært å hjelpe. De skal ha forholdt seg til opplysninger fra sine samarbeidspartnere i India, og stiftelsen har ikke har hatt noen grunn til å betvile dette

«Misjonen er ikke en hjelpeorganisasjon noe som kommer til uttrykk ved at de gir gaver til samarbeidspartnere bl.a. i utlandet. Misjonen overtar ikke noe ansvar for prosjektene de gir gaver til», skriver Elden i en e-post.

Om organisasjonen i Canada har Elden skrevet på vegne av Misjonen Jesus Leger:

« Misjonen Jesus Legers advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter stiftelsens formål og selvsagt ikke til egen vinning. At pengene skal overføres til stiftelsen i Canada, er fordi lovverket krever slik øremerking. Pedersen med sin tilknytning til Canada sier det er naturlig at arbeidet videreføres i Canada dersom MJL i Norge avvikles »