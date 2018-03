VURDERE TILTAK: Helseminister Bent Høie (H) vurderer å gjøre noe med reglene for retrettstillinger. Foto: Hansen, Frode

Bent Høie om helsetoppenes lønnsfest: – Vurderer ytterligere innstramminger

Publisert: 13.03.18 17:24

Helseministeren vurderer å stramme inn reglene rundt bruk av såkalte retrettstillinger i helsevesenet.

– Slike stillinger er ikke regulert i dagens retningslinjer, og jeg vurderer om det bør være klare regler rundt dette, sier Høie til VG.

En retrettstilling kan gis til en avtroppende direktør, selv om personen har kommet på kant med styret eller styret mener at direktøren ikke har gjort en god jobb. En retrettstilling er muligheten til å gå over i en annen stilling i foretaket, for eksempel som rådgiver eller professor, og beholde opp mot 85 prosent av lønnen.

Sluttavtalen til direktør ved Universitetssykehuset for Nord-Norge (UNN), Tor Ingebrigtsen, vakte oppsikt tidligere denne måneden, da det ble kjent at han drar med seg millionlønn inn i ny stilling som professor ved Universitetet i Tromsø.

I dag har to norske direktører muligheten til å gå over til andre stillinger i foretaket hvis de slutter, viser en kartlegging VG har gjort.

Det finnes ingen retningslinjer for bruk av retrettstillinger i dag, noe helseminister Bent Høie vil se på:

– Ut fra VGs gjennomgang er mitt inntrykk at styrene stort sett har holdt seg til retningslinjene fra 2015. Det kan alltid diskuteres om retningslinjene er gode nok. Det skal vi gå gjennom nå, spesielt med tanke på retrettstillinger, sier Høie.

I retningslinjene står det at helseforetakene skal følge statens retningslinjer for lønning av offentlige ansatte.

Stortinget – med KrF, SV og Sp i spissen – krever en gjennomgang av helsetoppenes lukrative avtaler.

– Toppledere på sykehusene må være forberedt på å gå på dagen. Derfor kan de få lønnsavtaler som inneholder en kompensasjon hvis dette skulle skje, men omfanget av denne kompensasjonen skal være innenfor statens retningslinjer, sier Høie.

– Hvorfor har det oppstått en kultur med lukrative kontrakter i Helse-Norge?

– Sammenligner du lønnsnivået i store virksomheter med mye ansvar og mange ansatte, så er ikke nivået på lederlønningene så høyt. Samtidig er det viktig for meg at kulturen med høye lønninger ikke utvikler seg, helseforetakene skal ikke være lønnsledende. Derfor vurderer jeg ytterligere innstramminger, sier Høie.

På spørsmålet om hva han tenker om at alle helsetoppene tjener mer enn ham, svarer Høie:

– He he, det har jeg ingen problem med! Jeg er folkevalgt, og vi skal ikke være lønnsledende. Det er helt uproblematisk.