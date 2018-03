Jarle Dukic Sandven er rektor på Bjøråsen skole og Tiurleiken skole på Romsås. Dette er et bilde av sistnevnte fra november i fjor. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Oslo-rektor slår alarm om gjengkultur

NTB

Publisert: 23.03.18 03:57 Oppdatert: 23.03.18 04:09

Romsås-rektor Jarle Dukic Sandven i Oslo varsler om unge gjengmedlemmer som nærmest terroriserer nærområdet og tvinger barn til å selge hasj på ungdomsskoler.

Sandven, som er rektor på Bjøråsen skole og Tiurleiken skole på Romsås, skriver i et varselbrev at enkelte beboere knapt tør å gå på skole og jobb «i frykt for å møte på denne gjengen», ifølge Aftenposten .

Rektoren sier det dreier seg om 15–20 ungdommer fra Romsås på mellom 16 og 18 år som rekrutterer og truer ungdomsskoleelever til å selge hasj til medelever. Gjengen skal bestå av ungdom med innvandrerbakgrunn og Sandven anser det som sannsynlig at den styres av bakmenn.

Videre opplyser rektoren at dersom noen ikke gjør som gjengen ønsker, kan de få «bøter». Ved flere anledninger skal ungdom og foreldre ha betalt penger til gjengene og Sandven sier han kjenner til eksempler på «bøter» på over 10.000 kroner.

Sandven har jobbet på skoler i området siden 1999, og som rektor siden 2014.

– Utviklingen nå er mer skremmende enn det jeg har sett tidligere. Jeg er faktisk redd for at man skal miste kontrollen, sier Sandven til Aftenposten.

Sandvens varselbrev er sendt til byrådet, bydelsutvalget, bydelsdirektøren og politiet, og han ber om at det «tas drastiske grep, før situasjonen eskalerer ytterligere».

