TATT: Bevæpnet politi pågrep i 11.15-tiden en mann i forbindelse med at en vekter ble stukket i armen med en skrutrekker under evakuering fra en brann på Lambertseter i Oslo.

Mann pågrepet etter skrutrekker-stikking

Publisert: 22.03.18 11:34 Oppdatert: 22.03.18 11:51

En vekter er sendt til legevakten etter å ha blitt stukket i armen med en skrutrekker under evakuering fra en brann på Lambertseter i Oslo.

Bevæpnet politi pågrep i 11.15-tiden en mann.

VG har snakket med et vitne på stedet som forteller at han oppdaget røyk fra bygningen da han kjørte forbi stedet. Han forteller at han gikk inn i bygningen sammen med vekteren for å varsle beboere i blokken. Da de banket på døren til en av leilighetene, skal vekteren ha blitt stukket i armen med en skutrekker av en person som kom ut.

– Han kjørte tilfeldig forbi og forbipasserende så røyk. Han ringte brannvesen, og gikk inn i blokken for å ringe på og få folk til å evakuere. Da han kom til en av leilighetene, løp beboeren på ham og stakk ham med en gjenstand, sier Jørgen Øygarden, assisterende daglig leder i Sikkerhetsgruppen, hvor vekteren jobbet.

– Det er skremmende, men det viktigste er at han nå får god hjelp. Han har skader i underarmen, sier Øygarden.









