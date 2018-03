STRID OM HUSLEIE: Grønland politistasjon i Oslo. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Elendig vedlikeholdt - politiet vil ha avslag på husleien

Publisert: 07.03.18 08:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-07T07:08:39Z

Politiets fellestjenester (PFT) kritiserer Statsbygg for manglende vedlikehold av politihuset fra 1978 og krever avslag på husleien.

Det fremgår av et brev som Politiforum har fått tilgang til.

Oslopolitiet leier det gamle bygget på Grønland i Oslo av Statsbygg – for å huse Grønland politistasjon. Men nå klages det på husleien.

Politiets fellestjenester, som ligger under Politidirektoratet, mener at bygget er dårlig vedlikeholdt. De peker på vinduer fra 70-tallet som ikke kan åpnes, kummerlige arbeidsforhold, manglende garderober, utslitt ventilasjonsanlegg fra 70-tallet og lekkasjer.

De mener at de har for store utgifter på vedlikehold av bygget. De mener også at antallet kvadratmeter de leier i realiteten er mindre enn det leiekontrakten sier.

Politiforum angir at hverken PFT eller Statsbygg vil kommentere saken som nå ligger til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.