Mobiliserer til støttedemonstrasjon for Listhaug: «Ekstra bra om noen med litt muskler møter»

Ådne Husby Sandnes

Vilde Kalsaas Worren

Publisert: 17.03.18 23:52 Oppdatert: 18.03.18 01:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-17T22:52:49Z

Pegida-leder Max Hermansen har sendt melding til sine kontakter om at det er bra at «folk med muskler» møter på støttedemonstrasjonen for Sylvi Listhaug. Det synes initiativtageren ingenting om.

Klokken 15 i morgen er det planlagt støttedemonstrasjon for Sylvi Listhaug på Eidsvoll plass foran Stortinget.

Bak demonstrasjonen står Ruth Marie Vaagø, som også var en av initiativtagerne bak Facebook-aksjonen som førte til blomsterhavn på Listhaugs kontor.

Hun er medlem av flere islamfiendtlige grupper på Facebook, men sier hun ikke er enig i alt som legges ut der.

–Jeg har i utgangspunktet ingen problemer med moderat islam, men jeg er bekymret for radikal islam. Jeg har ikke høyreekstreme holdninger, sier hun til VG.

Laber interesse

Facebook-arrangementet er delt på sidene til «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN) og «Fedrelandet viktigst» og «Sylvi som statsminister i Norge», aller grupper med mange tusen medlemmer.

Flere skriver på arrangementet at de gjerne skulle ha kommet, men at det er for langt til Stortinget.

Klokken 22.30 lørdag kveld hadde 55 personer meldt at de ville komme på demonstrasjonen, mens 440 var interesserte.

– Jeg har ingen forhåpninger i det hele tatt. Det eneste vi vil er å støtte Sylvi og vise det på vår måte, sier Vaagø.

Listhaug tok avstand

Listhaug selv gikk ut og tok avstand til grupper hvor oppfordringen om å sende blomster var publisert, og da spesielt gruppen «Slå ring om Norge», en høyreekstrem gruppe som ministeren mener «sprer hat gjemt bak et tastatur».

Listhaugs rådgiver, Espen Teigen, har ikke besvart VGs henvendelser lørdag.

Vaagø sier hun først i dag skjønte at «Slå ring om Norge» var en høyreekstrem gruppe og vil ikke assosieres med den.

– Litt ekstra muskler

En av dem som har mobilisert for arrangementet, er Pegida-leder Max Hermansen.

Fredag kveld sendte han ut en tekstmelding hvor han skriver at Shurika Hansen, spaltist hos nettstedet Resett, og lederen for Ex-Muslims of Norway skal holde appell.

«Disse to er enda mer hatet av volds-venstre enn en del av oss andre er. For deres sikkerhet er det viktig at mange møter frem. Dessuten er det ekstra bra om noen med litt muskler og gjerne litt erfaring som dørvakt eller lignende møter frem.»

Hermansen sier til VG at han sendte meldingen til sine 350 kontakter.

– Hvorfor ber du folk med muskler og erfaring som dørvakter om å komme?

– Vi har som har vært med en stund ser at det er en del mennesker som ikke har noen begrensninger når det gjelder å bruke vold, sier Hermansen.

Han viser til det han kaller «Slaget i Arendal» og «Slaget i Gjøvik».

Under Arendalsuka i fjor rykket politiet ut til melding om en slåsskamp ved SIAN sin stand. Politiet opplyste at en meningsutveksling mellom SIAN og meningsmotstandere endre i håndgemeng og slåsskamp mellom partene. Det endte med at SIAN måtte pakke sakene og forlate den politiske festivalen.

Etter en SIAN-markering i Gjøvik sentrum i fjor, ble det sammenstøt mellom politi og motdemonstranter. En 25 år gammel mann ble dømt for politivold, meldte NRK .

– Vi vil ikke bli spyttet på eller slått og politiet klarer ikke gjøre jobben sin, sier Hermansen, som selv ikke skal delta på demonstrasjonen fordi han er i utlandet.

– Ser du at din melding kan bidra til en voldelig atmosfære?

– Jeg er absolutt ikke enig i det. Tvert imot. Dette er forsvar mot vold, svarer Hermansen.

– Hva tenker politiet om at folk med muskler er oppfordret til å ta turen?

– Politiet har ingen kommentar til slikt, men vi følger med og iverksetter tiltak ut fra situasjonen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Marianne Heidenstrøm.

– Gud hjelpe

Vaagø synes ingenting om at Hermansen har bedt folk med muskler ta turen til demonstrasjonen.

– Gud hjelpe. Det synes jeg ikke er greit, sier Vaagø.

Hun sier hun er blitt fortalt av Shurika Hansen, spaltist i Resett, at det muligens kan komme motdemonstranter. Til VG sier Hansen at hun er «litt engstelig» for at «ytre venstre» kan ty til vold, på grunn av Facebook-meldinger hun lest.

– Hvis det kommer folk fra ytre høyre, vil jeg ikke holde tale for dem. De tar jeg avstand fra, sier Hansen.

– Min intensjon er at dette skal være en fredelig demonstrasjon til støtte for Sylvi Listhaug. Hvis det blir motdemonstrasjoner, så er det kanskje viktig at politiet er til stede, sier Vaagø.

VG har ikke sett meldinger på sosiale medier om at det er planlagt noen motdemonstrasjon, annet en arrangementer som kronerulling for Leger uten Grenser.

Vaagø sier at Stortinget og politiet har fått beskjed om demonstrasjonen. Stortinget opplyser at det er ledig på Eidsvoll plass hele dagen, men at de ikke har fått forespørsel.

– Jeg har fått med meg at en slik demonstrasjon er planlagt, men foreløpig kan jeg ikke se at vi har fått melding om dette, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Marianne Heidenstrøm.