PÅ VEI INN: Gjennom to dager i retten skal Veronica Orderud (45) og Kristin Kirkemo (44) fordele arven etter deres felles mor. Foto: Fredrik Solstad/VG

Veronica Orderud før arvestrid: – Veldig ubehagelig

Publisert: 15.03.18 09:22

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Veronica Orderud (45) møter søsteren Kristin Kirkemo (44) i retten torsdag.

Bak lukkede dører skal partene gjøre opp arven etter deres felles mor . Det er Kirkemo og lillebroren som har saksøkt Veronica Orderud og hennes lillesøster Synnøve Pedersen (38).

Av hensyn til privatlivets fred har begge parter ønsket å forhandle bak lukkede dører . Det var derfor også en ordknapp Veronica Orderud som gikk inn i tingretten torsdag.

– Jeg vil egentlig bare bli ferdig med denne saken nå, sier hun til VG.

– Hvordan har du det nå?

– Det er jo veldig ubehagelig, da. Det er det, sier Orderud.

Saksøkte søsteren

Hverken Kristin Kirkemo eller lillebroren ønsker å uttale seg eller la seg avbilde i forbindelse med saken. Heller ikke deres advokat Lars Marius Holm ønsker å kommentere saken overfor VG.

Det var i mai år at Kirkemo og lillebroren tok ut stevning mot Per (63) og Veronica Orderud – samt Veronica Orderuds lillesøster Synnøve Pedersen . Senere har Kirkemo frafalt kravet mot Per Orderud.

Kirkemo og lillebroren er halvsøsken med Veronica Orderud og lillesøsteren – og bakgrunnen for søksmålet er dødsfallet til deres felles mor i slutten av oktober i fjor.

Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for trippeldrapet på Orderud gård på pinseaften i 1999 .

Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel. Alle har sonet ferdig dommene og er løslatt.

«Arven etter min mor»

Selve innholdet i kravet er så langt ikke kjent, men advokat Jon Alshus, prosessfullmektigen til Veronica Orderud og halvsøsteren, har trukket frem morens engasjement for det tidligere ekteparet Orderuds forsøk på å få drapssaken gjenopptatt .

På VGs spørsmål om hva som er stridens kjerne, svarer Veronica Orderud: «Det er jo arven etter min mor, da».

Heller ikke Orderuds advokat, Jon Alshus, ønsker å kommentere saken utover den skriftlige uttalelsen han sendte VG i november. Der opplyste han at den avdøde moren hadde opprettet et testament og gavebrev før hun døde – hvor fordelingen av arven ble bestemt.

« Veronica Orderud og N.N. (lillesøsteren, journ.anm.) bestrider at saksøkerne har noe som helst berettiget krav mot dem », skrev Alshus.

Ifølge advokaten mener Veronica Orderud og hennes lillesøster at prosessen rundt arveoppgjøret er « gjennomført i henhold til det gavebrevet N.N. (journ.anm. moren) utferdiget som sin livsdisposisjon og testamente. »