DRAPSDØMT: Den 25 år gamle mannen fra Rygge i Østfold forklarer at kjæresten vurderte å gå fra ham, men mener ikke det har noe med drapet å gjøre. Her sammen med aktor Anne Christine Stoltz Wennersten og sin forsvarer Sindre Løvgaard. I bakgrunn: Gunn Iren Midtbø, bistandsadvokat for Alexandra Nilssens (21) etterlatte. Foto: Frode Hansen

Drepte kjæresten på hyttetur – dømt til 13,5 års fengsel

Publisert: 15.03.18 08:00 Oppdatert: 15.03.18 08:17

Østfold-mannen (25) er dømt til 13 og et halvt års fengsel etter at han knivdrepte samboeren Alexandra Nilssen (21) under en hyttetur i Flå.

Dermed har Hallingdal tingrett kommet til en fengselsstraff lengre enn det statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten ba om i sin prosedyre.

– Han har vanskelig for å forstå at retten legger seg over det statsadvokaten mener er riktig, og han har vanskelig for å forstå hva som er poenget med at han har samarbeidet, når han ikke får noe igjen for det, sier mannens forsvarer, advokat Sindre Løvgaard.

Han opplyser at klienten ønsker betenkningstid før han tar stilling til hvorvidt han vil anke dommen til lagmannsretten.

Løvgaard er uansett overrasket over tingrettens avgjørelse.

– Det legges for lite vekt på tilståelse og samarbeid med politiet i en så alvorlig sak. Hvis det her er en tendens, kan man havne i en situasjon der det ikke lønner seg å samarbeide med politiet. Det er et uheldig signal, sier han.

«Målbevisst og brutal»

Det var omkring klokken 07.30 på morgenen 18. juli i fjor at Østfold-mannen drepte samboeren på en hytte på Sørbølfjellet i Flå . Ifølge tiltalen ble Alexandra Nilssen knivstukket 21 ganger i overkroppen – blant annet i halsen.

Like i forkant av drapshandlingen ga kjæresten uttrykk for at hun ønsket å avslutte forholdet til tiltalte . 25-åringen hevder imidlertid ikke dette var en utløsende faktor for drapet, hvilket påtalemyndigheten ikke fester lit til.

Av dommen fremgår det at avdøde forsøkte å gjøre motstand under knivstikkingen, før hun til slutt falt om. Dette taler for en lengre fengselsstraff enn aktor har bedt om, mener tingretten.

«Drapshandlingen bærer preg av å være målbevisst og brutal, den ble gjennomført på en smertefull måte og over noe tid mens hun gjorde motstand», heter det i dommen.

Må betale 400.000 kroner

I tillegg til fengselsstraffen dømmes 25-åringen til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av Alexandra Nilssens to foreldre.

– Summen er forankret i rettspraksis, og partene har ikke vært uenige om oppreisning, sier Løvgaard.