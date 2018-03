Skytingen på Blå: Siktet for syv drapsforsøk

Publisert: 14.03.18 15:46

24-åringen som er siktet for drapsforsøk på syv personer ved utestedet Blå i Oslo, var påvirket av alkohol og flere ulike narkotiske stoffer.

Den samlede påvirkningsgraden er av sakkyndige anslått til å ha vært tilsvarende to i promille, opplyser politiadvokat Sturla Henriksbø til VG.

Siktelsen for drapsforsøk mot til sammen syv personer, er nå utvidet til også å omfatte vold eller trusler mot fengselsbetjenter og medfanger mens mannen har sittet i varetekt siden pågripelsen i fjor sommer.

Dessuten omfatter siktelsen enkelte straffbare forhold fra før skytingen, som nå tas med i samme siktelse.

Skjøt fire personer

Det var natt til søndag 9. juli i fjor at den 24 år gamle mannen skjøt rundt seg med et håndvåpen like utenfor utestedet Blå i Oslo .

To dørvakter ble truffet i låret, mens en ansatt ved utestedet og en mannlig gjest også ble truffet av skuddene og fraktet til sykehus. I tillegg fikk to kvinnelige gjester overfladiske skader av rikosjetter. Ingen ble alvorlig skadet av skytingen.

24-åringen er likevel siktet for syv drapsforsøk, fordi det var syv personer som oppholdt seg utenfor lokalet da skytingen begynte, får VG opplyst.

Siktede hevder han aldri skjøt for å drepe og nekter derfor straffskyld for drapsforsøk. Han erkjenner imidlertid straffskyld for de øvrige punktene i siktelsen.

Årsaken til at mannen begynte skytingen, var at han ble avvist av dørvakten på utestedet , har han selv forklart i avhør.

– Det han har sagt, er at han har rettet skudd ned i bakken mot vekterne han hadde en uenighet med. Med den avstanden og med det våpenet hadde han klart å drepe noen dersom det var hensikten, sier mannens forsvarer, advokat Stian Mæland, til VG.

Siktede: Var truet

Videre har han forklart at han valgte å bevæpne seg for å holde eventuelle trusler på avstand. Tidligere på året skal en gruppe mennesker ha angrepet han med batong eller balltre, har han tidligere forklart.

Mannen skal ha ligget på sykehus i flere dager som følge av volden og skal ha fått synlige arr i bakhodet og i pannen, ifølge VGs opplysninger. Politiet har tidligere bekreftet at de opprettet en sak på grov kroppskrenkelse, men at den ble henlagt med ukjent gjerningsperson.

24-åringen er tidligere straffedømt for grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.

I januar konkluderte rettsoppnevnte sakkyndige med at mannen ikke var utilregnelig i gjerningsøyeblikket og at det er stor sannsynlighet for gjentakelse dersom han slipper ut av fengsel.

Saken ble nylig sendt til statsadvokaten for påtalebeslutning. 24-åringen sitter fremdeles varetektsfengslet, begrunnet med gjentakelsesfare.

– Skyting i det offentlige rom, med det farepotensialet det innebærer for personer rundt dem er uakseptabelt, og det er viktig at gjerningspersonen i slike saker blir tatt og straffeforfulgt, sir politiadvokat Henriksbø.