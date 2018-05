AVSPERRET: Politiet foretok i natt tekniske undersøkelser i området der de fant tomhylser etter skudd. Bildet viser Maridalsveien ned mot Alexander Kiellands plass fra Sagveien. Foto: Victoria Schmidt

Skudd avfyrt ved Alexander Kiellands plass i Oslo

Natt til torsdag undersøkte politiet i Oslo et område i Maridalsveien etter å ha fått meldinger om skudd. De leter etter en gjerningsmann.

Politiet i Oslo bekrefter like før ett at de har fått melding om at skudd skal være avfyrt i Maridalsveien ovenfor Alexander Kiellands plass.

– Jeg kan bekrefte at vi har funnet tomhylser, så det er blitt avfyrt skutt, men mot hva eller hvem, vet vi ikke. Vi har så langt ikke funnet noen skadede. Vi har ganske mange patruljer som leter og aksjonen er pågående, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Funnene skal være like ved krysset Maridalsveien og Sagveien.

Like før 04 opplyser operasjonslederen at ingen er pågrepet så langt.

– Vi holder på med tekniske undersøkelser på stedet og leter fortsatt etter gjerningspersonen. Ut fra informasjonen vi sitter med er det én mann, sier han.

Like etter hendelsen i Maridalsveien måtte væpnet politi rykke til et slagsmål med våpen på Rodeløkka der en mann ble alvolig skadet i hodet etter et slag med pistol . Politiet tror ikke det er noen sammenheng mellom hendelsene.

