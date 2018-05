SATT PÅ BAKKEN: Mandag var leder for prehospitale tjenester i OUS Terje Strand, på jobb med ambulanseflyet som er stasjonert på Gardermoen. I dag har begge flyene stått på bakken. Foto: Jan Petter Lynau

Ambulanseflyene på Gardermoen flyr ikke: Fylkeslegen er varslet om mulig fare for liv og helse

Publisert: 08.05.18 17:13

Begge ambulanseflyene som er stasjonert på Gardermoen har stått på bakken hele dagen tirsdag fordi de mangler mannskap. – Situasjonen er alvorlig også i Sør-Norge, sier leder for prehospitale tjenester i Oslo Universitetssyehus Terje Strand.

– Vi flyr over hele Sør-Norge og avhjelper Nord-Norge ved behov. Jeg var selv på et oppdrag i Bodø i går. Vi trodde vi ville ha ett fly på Gardermoen i dag, men begge har stått på bakken hele dagen. Nå er det ett fly Ålesund som er i drift. Det skal dekke hele Sør-Norge. Derfor er fylkeslegen varslet, sier Strand.

Helseledere i Sør-Norge følger situasjonen i Nord-Norge tett. I dag har mannskapsmangelen i Lufttransport også rammet flyene som skal fly de aller sykeste pasientene til behandling ved blant annet Rikshospitalet.

– Vi gjør livsviktige transporter. Blant annet flyr vi nyfødte med hjertefeil, vi henter de som står i transplantasjonskø for å få nytt hjerte og pasienter med amputasjonsskader. Dette er tidskritiske transporter. Det handler å skifte et organ, sy på et bein eller en finger, sier Strand.

Han sier samarbeidet med selskapet har vært veldig godt og trygt i mange år.

– Det er uheldig å miste kompetanse i en tjeneste som er så spesiell at det tar lang tid å bygge den opp, sier Strand.

Han tror ikke det er mulig å reversere anbudsrunden.

– Konkurranseutsettingen er et politisk ansvar. Det var politikerne som bestemte at denne livsviktige jobben skal ut på anbud. Da er det også politikerne som må rydde opp, sier Strand.

Han mener at det må komme tydelige politiske signaler om at ambulanseflyene skal være trygge og sikre arbeidsplasser.

– Denne situasjonen må ikke oppstå igjen. Dersom det kommer signaler om dette raskt, vil man kanskje kunne rekruttere flere piloter med erfaring fra luftambulansetjenesten. Eventuelt må vi akseptere innleie av fly og mannskaper for å opprettholde tjenesten i en kritisk periode, sier Strand.

