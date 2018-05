SPENT: Ordfører i Lebesby, Stine Akselsen (Ap), frykter at valgdeltakelsen er lav når finnmarkingene i dag stemmer over hvorvidt de skal slå seg sammen med Troms. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nei-vinden blåser over Finnmark

NTB

Publisert: 14.05.18 21:37 Oppdatert: 14.05.18 22:15

INNENRIKS 2018-05-14T19:37:31Z

Blant dem som har avgitt papirstemme i folkeavstemningen om den vedtatte fylkessammenslåingen med Troms, er det klart flertall på nei-siden i Finnmark.

De siste valglokalene i folkeavstemningen i Finnmark for eller mot sammenslåing med Troms stengte klokken 21 mandag kveld.

Venter fortsatt på de elektroniske stemmene

Den første lille antydningen om hvilken vei valgvinden blåser, kom fra Lebesby, der valglokalene stengte allerede klokka 17. Da hadde 133 personer møtt fram og sagt sin mening.

– 123 personer har stemt nei til sammenslåing, 9 ja og 1 blankt. Det er en nei-prosent på 92,48, sier Lebesby-ordfører Stine Akselsen (Ap) til NTB.

Akselsen understreker at de elektronisk avgitte stemmene ikke er telt opp ennå.

Det samme vil være tilfellet når stadig flere Finnmarks-kommuner rapporterer sine lokale resultater i løpet av kvelden. Papirstemmene – altså de som er avgitt ved fysisk frammøte i et valglokale – må «vaskes» mot stemmene som er avgitt på internett, for å sikre at ingen stemmer dobbelt.

Foreløpig klart flertall på nei-siden

I Alta sa 461 av de 589 som møtte i valglokalene nei til sammenslåingen. Det er en nei-andel på 78,26 prosent. I valglokalet i Vardø stemte 233 nei mot 16 som sa ja, og Båtsfjord var nei-andelen enda høyere, med 165 nei-stemmer og bare tre som stemte ja.

Berlevåg telte opp 101 nei-stemmer, to ja og to blanke, mens Gamvik-tallene er 108 nei, fire ja og en blank, ifølge iFinnmark.

I Kvalsund stemte 139 personer nei, ti ja, mens én stemme ble forkastet.

I Finnmarks fylkeshovedstad, Vadsø, var det også et klart flertall på nei-siden, med 95,44 prosent av papirstemmene. Der stemte 480 nei, 20 stemte ja og tre stemte blankt.

I Hammerfest stemte 654 av totalt 687 oppmøtte nei, som gir et nei-flertall på 95,2 prosent i fylkets nest mest folkerike kommune før de elektronisk avgitte stemmene er telt opp.

Den høyeste ja-prosenten så langt er i Kautokeino, hvor hver fjerde person som stemte på papir sa ja.

Valgdeltakelsen

Ordfører i Lebesby, Stine Akselsen, vet ikke noe om hvor mange som har stemt elektronisk, men frykter at valgdeltakelsen er lav.

– Kommunalminister Monica Mæland (H) har gått kraftig ut og sagt at det ikke spiller noen rolle hva finnmarkingene stemmer. Det kan påvirke valgdeltakelsen i negativ retning, noe jeg mener er sterkt beklagelig. For når vi først inviterer til folkeavstemning, er det et poeng at flest mulig deltar, sier hun til NTB.

Mer enn to av tre mener imidlertid at Stortinget må respektere folkeavstemningen i Finnmark.

Det kommer frem i en nasjonal meningsmåling som InFact utførte 11. mai ved automatiske telefonoppringninger med litt over 1.000 intervjuer.

