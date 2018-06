TAUST POLITI: Allerede ved årsskiftet satte politiet ned etterforskningsgruppen av mystiske overfall, bekrefter politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby. Politiet ante at det var en sammenheng mellom flere nokså like overfall på kvinner – og holdt tett om dette. Foto: Hallgeir Vågenes

Politiet tiet i fem måneder om mystiske overfall på Oslo-kvinner

Politiet i Oslo valgte å la være å advare publikum i hovedstaden om at de etterforsket en serie nokså like overfall på unge kvinner. – En vanskelig vurdering, innrømmer politiet.

Mandag ble en 37-årig nordmann fengslet for fire uker siktet for overfall og voldtektsforsøk på fire kvinner. Alle disse fire hendelsene har skjedd etter at politiet nedsatte sin etterforskningsgruppe.

– Dette har vært en løpende vurdering, om vi skulle gå ut og advare eller ikke, men vi har landet på at vi ikke skulle gå ut, sier politioverbetjent Kari-Janne Lid ved Oslo politidistrikt.

Hun er samme overbetjent som i 2016 kunne fortelle om Oslo-politiets nye retningslinjer for omtale av voldtekter – som blant annet skulle tone dette ned og unngå at det ble skapt frykt.

Toner ned overfallsvoldtekter

De nye retningslinjene innebærer at politiet kun informerer om voldtekter og andre seksuallovbrudd dersom ett av disse forholdene er oppfylt:

a) Publikum kan være vitner eller ha opplysninger som kan bidra til oppklaring.

b) Politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen.

c) Media har fanget opp hendelsen fra annet hold.

Kari-Janne Lid sier at en av vurderingene har vært at det har vært lite opplysninger om gjerningsmannen, som skal ha angrepet bakfra og dermed ikke har blitt sett.

– I tillegg fryktet vi bevisforspillelse, at han for eksempel kvittet seg med alt som kunne knytte ham til hendelsene, sier Lid, som medgir at det er mulig å kritisere den beslutningen:

– Ja, det ser vi, og den kritikken møter vi.

– Vil vite om farer

Mangeårig forsvarsadvokat og bistandsadvokat Gunhild Lærum heller til at politiet burde ha informert publikum om denne faren.

– Jeg vil heller vite om faren enn ikke vite om den. Selvsagt må politiet ta hensyn til etterforskningen og ikke gå for mye i detalj, men de kunne generelt gi informasjon om fakta. Hensynet til den enkelte er viktigere. Å opplyse befolkningen om risiko er viktig, sier hun.

– Dilemma

Ifølge siktelsen skal mannen ha fulgt etter unge kvinne hjem om natten mellom 03 og 05, og satt inn angrepet idet kvinnen var i ferd med å låse seg inn i huset. Han skal ha kvalt dem til de besvimte, men så forlatt dem. Han er siktet for voldtektsforsøk i alle de fire tilfellene, men har ikke fullbyrdet voldtekt i noen av sakene. Retten la da også bare grov kroppskrenkelse til grunn da han ble fengslet for fire uker, de to første i isolasjon.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sier at det har vært et dilemma hvorvidt politiet skulle advare folk, i stedet for å etterforske i det stille.

– Det ble gjort løpende vurderinger av det. Og grunnen til at det ikke ble gjort, var at selv om det var lik modus i flere saker, så var beskrivelsene forskjellige, det var ran, det var grov vold. Men så begynte vi å se saken i en sammenheng, og så at det var en rød tråd i dem, selv om de hadde litt ulik gjerningsbeskrivelse.

Han sier at denne røde tråden ble funnet midtveis i arbeidet.

Løpende vurdering

– Men dere hadde et utgangspunkt ved årsskiftet, i januar, som gjorde at dere nedsatte en gruppe?

– Det var noen få forhold, og så kom det noen til, og vi hadde som sagt løpende vurdering om vi skulle gå ut med advarsel.

– Det kunne jo vært viktig for publikum å vite?

– Det var som sagt en løpende vurdering som var vanskelig å ta. Og så fikk vi da på fredag det tekniske beviset som førte til pågripelse.