SLÅTT NED: Benjamin Josdal (25) og Christoffer Dahle Frøyland (24) ble slått ned i Stavanger sentrum lørdag kveld. De tror det skjedde fordi de leide hender. Foto: Privat

Benjamin og Christoffer leide hender på gaten – ble banket opp

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 10.06.18 22:57

INNENRIKS 2018-06-10T20:57:07Z

Kjæresteparet gikk lørdag kveld hånd i hånd over Domkirkeplassen i Stavanger da de ble slått ned av en gjeng fremmede menn.

Benjamin Josdal og Christoffer Dahle Frøyland endte på legevakten i Stavanger etter at de fikk bank av det de tror var en gruppe med østeuropeiske menn.

– Vi skulle til byen og leide hverandre gjennom sentrum. Så kom det en gjeng med menn, ca. ni stykker, som gikk på tvers av oss og som begynte å rope. Vi svarte og da ble de så sinte at de slo oss ned, sier Benjamin Josdal til VG.

Christoffer prøvde stanse personen som først skal ha slått Benjamin.

– Det eskalerer totalt, han kaster seg over Benjamin som fyker i bakken. Jeg prøver å snakke til dem og ber dem om å slutte. Når jeg får vekk en og snur meg, så var det plutselig to nye som gikk på. Det var helt håpløst. Jeg ser Benjamin komme seg på føttene igjen og tror det er ferdig, men selv da kaster de seg over han på nytt, sier Christoffer Dahle Frøyland.

Det var NRK som meldte om saken først .

De er usikre på hvor lenge slåsskampen varte, men gjengen forsvant før politiet kom til stedet.

– Jeg har bristet et ribbein, fått hjernerystelse, en hoven kjeve og en nese som er veldig vond. Jeg blødde en del, sier Josdal.

Ingen pågrepet

Hendelsen skjedde ved ellevetiden lørdag kveld og det var vitner som ringte til politiet.

– Det er foreløpig ingen som er pågrepet i saken, opplyser Einar Haugland, etterforskningsleder for felles straffesaksinntak ved Sør-Vest politidistrikt til VG.

Tror det handler om legning

Kjæresteparet tror de ble banket opp fordi de leide hender på gaten.

– Garantert og uten tvil. Vi lever i en tid der det ikke skal være skummelt å gå sammen på gaten, enten om man er homofil eller ikke, sier Christoffer Dahle Frøyland til VG.

Det er første gang de har blitt fysisk angrepet på denne måten.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende tidligere. Jeg har kanskje fått noen tilrop, men det har aldri vært fysisk. Det er veldig ekkelt å tenke på at jeg ikke kan gå og leie en person jeg ønsker, uten å risikere å bli slått ned, sier Josdal.

Sterk økning i antall anmeldelser av hatkriminalitet

Politiet behandlet 459 anmeldelser av hatkriminalitet i fjor. Det er en økning på 17 prosent fra året før.

Det kommer fram i politiets nye hatkrimrapport for 2017. Økningen i 2017 kommer på toppen av den fra 2015 til 2016, da anmeldte hatkrimsaker økte med 34 prosent.

– Hatkriminalitet har hatt større oppmerksomhet både i befolkningen og i politiet, og vi mener politiet er bedre til å registrere hatgrunnlag nå enn tidligere, sier seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet.