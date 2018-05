Grovt ran i Oslo - én pågrepet

Publisert: 11.05.18 02:09

Fem menn truet kvinne med kniv og stjal hennes personlige eiendeler. Hun ble lettere skadet.

Politiet i Oslo melder på Twitter like før klokken 02 at en kvinne er ranet av fem yngre menn i Granstangen på Furuset.

– Vi fikk melding for en time siden om at en kvinne var blitt ranet av fem yngre menn. Hun var frastjålet alle personlige eiendeler, deriblant mobil. Det skal ha blitt brukt vold mot henne og hun var lettere skadet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Det skal ha blitt brukt kniv til å true med under ranet, og kvinnen har et kutt i hodet som det er uklart om kommer fra kniv eller slag.

– Opplysninger og straksetterforskning har ført oss til én av de mistenkte. Han, en mann i starten av 20-årene, er pågrepet. Vi fortsetter søket etter de andre. Kvinnen er tatt hånd om av ambulanse, sier operasjonslederen.

Kvinnen er i slutten av 20-årene og varslet selv politiet. Politiet sier de har en god beskrivelse av gjerningsmennene og søker i området med flere patruljer, deriblant hundepatrulje.

Granstangen ligger mellom Furuset skole og Gran skole.

