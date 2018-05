NRK-streiken er over

Publisert: 23.05.18 20:31 Oppdatert: 23.05.18 21:19

Streiken avsluttes formelt ved midnatt, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og leder i journalistklubben i NRK, Richard Aune, på en pressekonferanse onsdag kveld.



1700 medlemmer i Norsk journalistlag i NRK har vært i streik siden 13.00 tirsdag 15. mai, etter brudd i meklingen med NRK/Spekter.

Åtte dager senere er altså streiken over.

– Vi har fått gjennomslag for alle våre tre viktigste krav, sier Richard Aune.

– Jeg vil takke NRK for at de kom oss i møte på dette. Vi er blitt sikret at vi skal ha den kompetansen vi trenger, tilkallingsvikarene skal likebehandles med andre ansatte når det forhandles om lønn, og vi har fått en generell lønnsøkning på 18.100 kroner som skal være med å ta igjen noe av det lønnsgapet som finnes mellom NRK og andre store medieinstitusjoner i Norge, fortsetter han.

Tre hovedkrav

Kravet fra Norsk journalistlag har vært å ta inn noe av lønnsetterslepet mellom NRK-ansatte og sammenlignbare grupper i andre medier. Det opprinnelige kravet var en lønnsøkning på 19.500 kroner, mens NRKs tilbud ved bruddet var på rundt 15.000. Tillegget på 18.100 tilsvarer en økning på 3,09 prosent.

– Det er et oppgjør innenfor en ramme på 2,8 prosent, men innrettingen er litt annerledes, svarte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen på spørsmål om at oppgjøret gir NRK-journalistene et lønnsløft på over 2,8 prosent.

Lønnsforskjellen mellom NRK og de store mediehusene er på 110.000 kroner, men partene var uenige om sammenligningsgrunnlaget.

I tillegg streiket journalistene over krav om kompetanseløft og bedre behandling av tilkallingsvikarer. Dette er inkludert i den endelige avtalen.

– Lønnsfastsettelsen for tilkallingsvikarer blir endret, som sørger for likebehandling med fast ansatte når lønn bestemmes, sier Aune.

Eriksen understreker at bruken av tilkallingsvikarer er vesentlig redusert i NRK de siste årene, men at det likevel er viktig at disse får rettferdig behandling.

– Vi skal nå rapportere oversikter, og se på om det er skjevheter eller urimeligheter mellom behandlingen av tilkallingsvikarer og fast ansatte. Det ved å se på om man får nok betalt for usikkerheten i jobben, og om man får betalt etter kompetanse og ansenitet, sier han.

– Vi er drithappy

NRK-klubbens streikeleder, Jarle Roheim Håkonsen, som til vanlig jobber som nyhetsanker i Dagsrevyen, er storfornøyd med utfallet av streiken.

– Jeg er kjempefornøyd. Drithappy rett og slett:

– Vi har fått fullt gjennomslag for vikarene. Fullt gjennomslag for at vi skal ha en hånd på rattet når vi diskuterer kompetansen vår, og ikke blir byttet ut når vi blir for gamle. Og selv om målet vårt for den generelle lønnsøkningen var 19.500 kroner, er 18.100 kroner ekstra nesten som en full seier, sier han til VG onsdag kveld.

Torsdag skal han tilbake på jobb sammen med kollegene som har streiket i åtte dager, og det ser han ser frem imot.

– Det blir kjempefint å komme tilbake. Vi var egentlig fornøyd nå. Det har vært helt unntakstilstand, og når vi journalister står og skriker skjellsord til egen arbeidsgiver knyter det seg litt i brystet, fortsetter Roheim Håkonsen.

Han understreker at støtte fra NRKs seere, lesere og lyttere har vært viktig under streiken.

– De har savnet oss og støttet oss. Nå skal vi tilbake på jobb, vi skal jobbe sammen for dem, jeg tror deres støtte var viktig for at kravene kom gjennom, sier NRK-journalisten.

Lover at NRK er raskt tilbake

Streiken førte blant annet til et redusert tilbud på skjermene den 17. mai, og under det kongelige bryllupet i Windstor i Storbritannia forrige uke.

– Det er alvorlig for NRK å skuffe publikum, de forventer at vi leverer hele tiden. Det tror jeg ledelsen og de ansatte er enige om, sier Gjermund Eriksen under pressekonferansen.

Han understreker at det ikke vil ta lang tid for NRK å stable opp sitt faste tilbud igjen når streiken avblåses ved midnatt.

– Jeg tror vi vil få tidenes Dagsrevyen i morgen kveld, sier Eriksen.

Siden meklingsbruddet har partene holdt kortene tett til brystet om eventuelle nye forhandlinger. Torkjel Nesheim hos Riksmekleren sa mandag til NTB at det ikke var noen konkrete avtaler for å ta opp forhandlingene, men at muligheten ble holdt åpen.

NRKJ-leder Richard Aune ville onsdag ikke si noe om hvordan forhandlingene eventuelt har foregått siden da.