Støre om Russlands annektering: − Ukraina har rett til å forsvare seg

Norge har takket ja til hjelp fra allierte land for øke sikkerheten i norsk sektor, sa statsminister Jonas Gahr Støre fredag ettermiddag. Han fordømmer Russlands annektering av ukrainske områder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De såkalte folkeavstemningene er gjennomført under militær okkupasjon og er i strid med folkeretten, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Slik har den dramatiske utvikling i den over et halvt år lange russiske angrepskrigen vært:

Norge er blant landene som har sendt våpen til Ukraina. Fredag uttalte president Putins talsmann Dmitry Peskov at Russland heretter anse angrep på de fire områdene som et angrep på Russland.

– Hvis Ukraina forsvarer seg med våpen fra vestlige land, så kommer Russland til å anse det som et angrep på Russland hvis det skjer i disse fire regionene. Frykter du at situasjonen kommer til å eskalere?

– Dagens beslutning om å annektere land, som Russland har gjort, er en kraftig opptrapping av konflikten. Det er det ingen tvil om. Så må vi samtidig stå fast ved noen prinsipper her: Det er ulovlig. Dette er ukrainsk territorium, og Ukraina har rett til å forsvare seg selv, sier Støre.

SIGNERER: I Kremlpalasset erklærer president Vladimir Putin at fire russiskokkuperte regioner i Ukraina er blitt en del av Russland.

Stoltenberg: Viser svakhet

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller Putins annektering «den største på europeisk territorium siden andre verdenskrig».

– Dette er den mest alvorlige eskaleringen siden begynnelsen av krigen, sa han i en tale fredag.

Han understreker at Nato vil fortsette å støtte Ukraina, og legger vekt på at det er Russlands ansvar å avslutte krigen.

– Ukraina har rett til å ta tilbake ukrainsk territorium, sier han, og videre:

– Hvis vi lar Putin vinne i Ukraina vil det være katastrofalt for Ukraina, og farlig for oss.

FARLIG: Stoltenberg sier det er katastrofalt for Ukraina hvis Putin vinner krigen.

Stoltenberg sier Natos fokus nå er umiddelbar støtte til Ukraina, og at Putin har mislykkes i sin strategi for invasjonen av nabolandet.

– Dette viser svakhet, sier Stoltenberg.

Norge er blant en lang rekke lang som har fordømt annekteringen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) understreker at folkeavstemningene ikke har noen juridisk gyldighet.

– Norge støtter også en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som fordømmer annekteringen, og som Russland forventes å nedlegge veto mot, sier hun.

Info Dette betyr annekteringen Hva skjer: Russland innlemmet fredag fire ukrainske regioner inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og erklærte like før invasjonen i februar regionene som uavhengige stater. Russland har også okkupert deler av de to andre fylkene. Den siste tiden har Ukraina i en motoffensiv tatt tilbake områder. Bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og erklærte like før invasjonen i februar regionene som uavhengige stater. Russland har også okkupert deler av de to andre fylkene. Den siste tiden har Ukraina i en motoffensiv tatt tilbake områder. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

Hjelp fra utlandet

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sa tirsdag til VG at forsvaret kommer til å være mer til stede ved norske olje- og gassinstallasjoner etter gasslekkasjene ved Østersjøen.

Statsminister Støre sier at to fartøy er omdirigert og patruljerer norske olje- og gassfelt. I tillegg skal Norge få bistand fra blant annet Tyskland, Frankrike og Storbritannia for å øke sikkerheten i norsk sektor, sier han.

– Våre nære allierte har sendt melding om at de stiller opp der det er nødvendig. Og akkurat nå er et av de temaene som kan være aktuelle at vi seiler sammen i sørlige farvann, sier Støre.

Til NTB forklarer han et der er Forsvaret som koordinerer de utenlandske bidragene, og at ikke er klart om det vil være i form av øvelser eller seiling sammen. Det er ikke kjent når de utenlandske bidragene vil ankomme norske farvann.

Støre understreker at det ikke er indikasjoner om direkte trusler mot norske olje- og gassinstallasjoner.

– Det er høy sikkerhet og denne er ytterligere forsterket i samarbeid med norske selskaper. Vi har innført en rekke tiltak, både på militær og sivil side. Den siste uken er beredskapen forsterket ytterligere.

ØKT TILSTEDEVÆRELSE: Etter regjeringens beslutning om å øke beredskapen ved norske olje- og gassinstallasjoner har Forsvaret økt sin tilstedeværelse,

Etterforsker droneaktivitet

Lørdag skal Støre besøke Sleipner-plattformen utenfor Stavanger, for å snakke med ansatte der.

Før lekkasjene på Nord Stream ble flere ukjente droner er sett nær norske installasjoner i Nordsjøen. NVE har også meldt om økt droneaktivitet ved norske kraftinstallasjoner

Torsdag kveld og natt til fredag ble det observert droner over forsyningsbaser på Mongstad, og NRK meldte fredag at det har blitt observert nye droneobservasjoner ved Ekofisk-området i Nordsjøen.

– Det har blitt observert enda flere droner, blant annet på Mongstad. Hvordan oppfatter du at den aktiviteten fortsetter, er det et slags signal?

– Det er alvorlig, og politiet etterforsker saken. Vi ønsker å få kartlagt hva det er og hvor de kommer fra og hvem som står bak, og har satt inn ressurser for å finne ut av det, sier Støre til VG.

– Så dere tenker det kan være et signal?

– Jeg vil ikke kommentere hva det kan være. Det må vi finne ut av gjennom etterforskningen.

BESØKER OLJEPLATTFORM: Støre vil lørdag besøke Sleipner-plattformen utenfor Stavanger.

Politihelikopter til grensen

Regjeringen varslet fredag at de stasjonerer politihelikopter på grensen mot Russland i Sør-Varanger. Helikopteret er ment som et beredskapstiltak langs grensen, dersom situasjonen skulle forandre seg.

Foreløpig har det ikke vært rapportert om forsøk på å krysse grensen utenom den eneste grenseovergangen mellom landene, Storskog.

– Politiet har god kontroll på Storskog, og nå styrkes tilstedeværelsen i grenseområdet også utenfor grensestasjonen. Politihelikopteret er et nyttig verktøy for å følge med på grenseområdet fra norsk side, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding fredag formiddag.