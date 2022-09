Støre om Russland-annekteringen: Uten legitimitet

Fredag ettermiddag holder statsminister Jonas Gahr Støre en pressekonferanse om lekkasjene på gassrørledningene i Østersjøen og krigen i Ukraina.

– Putin har for få timer siden kunngjort at Russland innlemmer fire ukrainske regioner som en del av Russland. Annekteringen av de fire regionene er uten legitimitet. De såkalte folkeavstemningene er gjennomført under militær okkupasjon og er i strid med folkeretten.

Det sier Jonas Gahr Støre på pressekonferansen. Han kaller det en opptrapping av konflikten.

Å annektere innebærer at en stat tar over en annen stats område, og erklærer det for sitt.

Fredag erklærte president Vladimir Putin fire russiskokkuperte regioner i Ukraina som en del av Russland.

Dette skjer etter såkalte «folkeavstemninger» om å formelt bli en del av Russland.

Info Dette betyr annekteringen Hva skjer: Russland innlemmet fredag fire ukrainske regioner inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og erklærte like før invasjonen i februar regionene som uavhengige stater. Russland har også okkupert deler av de to andre fylkene. Den siste tiden har Ukraina i en motoffensiv tatt tilbake områder. Hvordan har det skjedd: I de fire regionene har Russland gjennomført såkalte «folkeavstemninger» om å slutte seg til Russland. NATO-sjef Jens Stoltenberg har uttalt til VG at folkeavstemningene ikke har noen legitimitet. Også Krim-halvøya ble i 2014 annektert av Russland etter en illegitim folkeavstemning. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

Støre sa også at Forsvaret vil være mer til stede ved norske olje- og gassinstallasjoner etter gasslekkasjene ved Østersjøen tirsdag.

– Vi har omdirigert to fartøy som nå patruljerer norske olje- og gassfelt i Nordsjøen.

På pressekonferansen sier Støre at Norge har takket ja til hjelp fra allierte land for å øke sikkerheten i norsk sektor, fra Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

ØKT TILSTEDEVÆRELSE: Etter regjeringens beslutning om å øke beredskapen ved norske olje- og gassinstallasjoner har Forsvaret økt sin tilstedeværelse,

Hardt ut mot Vesten

– Dette er viljen til millioner av mennesker, sa Putin i en tale tidligere fredag.

Presidenten gikk også hardt ut mot Vesten.

– Vesten følger ingen avtaler. Løftene om ikke å utvide NATO østover, ble ikke holdt. Det var bare en skitten løgn, sier Putin.

– De har bestemt seg for at vi aldri kan reise oss. Men Russland har reist seg igjen og blitt sterkt igjen.

SIGNERER: I Kremlpalasset erklærer president Vladimir Putin at fire russiskokkuperte regioner i Ukraina er blitt en del av Russland.

Sender politihelikopter til grensen

Regjeringen varslet fredag at de stasjonerer politihelikopter på grensen mot Russland i Sør-Varanger. Helikopteret er ment som et beredskapstiltak langs grensen, dersom situasjonen skulle forandre seg.

Foreløpig har det ikke vært rapportert om forsøk på å krysse grensen utenom den eneste grenseovergangen mellom landene, Storskog.

– Politiet har god kontroll på Storskog, og nå styrkes tilstedeværelsen i grenseområdet også utenfor grensestasjonen. Politihelikopteret er et nyttig verktøy for å følge med på grenseområdet fra norsk side, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding fredag formiddag.

Nord Stream-lekkasje

Tirsdag denne uken ble det oppdaget tre store hull i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Hva som har skjedd er fortsatt uklart, men det ble registrert flere kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Flere har ment at lekkasjen kan skyldes en russisk sabotasje.

Lekkasjen skjer samtidig som det energimarkedet i Europa er under sterkt press.

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at sikkerheten ved norsk olje- og gassanlegg er ytterligere styrket.

– Informasjon vi har fått i dag styrker ytterligere antagelsene om at skadene skyldes en villet handling, sier statsminister Jonas Gahr Støre.