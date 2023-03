Aktiver kart

MC-fører kjørte 163 km/t over fartsgrensen

Mannen i 20-årene mistet lappen på stedet. Ifølge politiet vil råkjøringen antakelig medføre fengselsstraff.

En mannlig MC-fører i 20-årene ble fredag kveld stoppet på E18 i Askim.

Fartsgrensen på stedet er 100 kilometer i timen, men vedkommende ble målt til 263 kilometer i timen, tvitrer politiet i Øst.

– Det var en utebil som observerte motorsykkelen, som heller ikke hadde skilt. Det er ikke mistanke om rus, men han mistet førerkortet på stedet. I utgangspunktet er dette over det som gjør at du kommer i fengsel, men vi vet ikke hva dommeren sier til slutt, sier oppdragsleder i Øst politidistrikt, Randi Nymoen-Jharen, til VG.

Nymoen-Jharen forteller at føreren forsøkte å unndra seg politiet ved å kjøre inn på sideveier, men til slutt sørget trafikkbildet for at føreren måtte stoppe opp, og politiet kjørte da opp ved siden av motorsykkelen.

