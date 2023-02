VARIERT: Slike bilder kan fort bli mulig å gjenskape noen steder i landet til uken. Mens andre må vente på vårværet. Bildet er tatt i Bergen høsten 2022.

Været deler Norge i tre: − Tydelig hvem som er taperen

Noen får flott vårvær, mens andre må leve med sludd, snø og regn.

Til uken kommer et høytrykk høytrykkEt høytrykk er et område hvor lufttrykket er høyere enn i omgivelsene ved samme høyde over havet. Høytrykk gir gjerne godt, rolig vær, med svake vinder, men kan også være forbundet med tåke. fra Skottland til Norge. Høytrykket tar med seg flere lavtrykk lavtrykkI et lavtrykk er det oppgående luftstrømmer med skyer og nedbør. Vinden rundt lavtrykkets senter er gjennomgående sterkere enn vinden rundt høytrykk. I intense tilfeller kan vinden komme opp i orkans styrke.. Og det gjør at vi får tre forskjellige værtyper over hele landet.

I sør, vest og øst blir det flott vårvær, i Midt-Norge blir det midt på treet, mens i Nord blir det snø, regn og sludd.

– Og slik blir det egentlig hele uken. Det er tydelig hvem som er taperen på værfronten, sier statsmeteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge, Charalampos Sarchosidis, til VG.

La oss ta landsdel for landsdel.

Nord-Norge

For i nord blir det snøbyger fra og med lørdag, mens det forverrer seg søndag, ifølge meteorologen.

Høytrykket fra Skottland sender nemlig alle lavtrykkene til nord.

– Og høytrykket nekter å flytte på seg. Det er ikke usannsynlig at det blir sendt ut noen farevarsler for vind på mandag og tirsdag. Per nå ser det ut som at det blir mest mildvær, med en del sludd og regn. Samt noen perioder med snø. Høstlig vær, rett og slett. Tromsøværingene kan kanskje bli litt deprimerte av å se på værmeldingen til uken, sier Sarchosidis.

Sør, vest og øst

Enda lenger ned i landet kommer vårværet. Natt til fredag kom det en del snø mange steder. Ifølge meteorologen varer ikke det lenge.

– Snøen gir seg nå for de som har fått det. Lørdag og søndag blir veldig fine dager, og det fortsetter til uken. Det gjelder hele Sør-Norge.

Og nesten hele uken blir lik, med muligheter for noe varierende vær i helgen.

– Det blir flere dager med sol og plussgrader, ganske vårlig egentlig. På kysten vil snøen smelte raskt, og temperaturen kan stige opp mot åtte grader. Per nå ser det for eksempel ut som at Oslo ikke får nedbør på hvert fall en uke. De som har tenkt å bli i sør på vinterferie vil nok ikke angre på det.

Midt-Norge

Midt-Norge blir på et vis «dritten i midten». De får ikke det dårlige været i nord, ei det gode været i sør.

– Generelt er det ikke mye å skryte av, ei klage på. Det blir litt overskyet, litt sludd og regn og litt sol. En kombinasjon av alt, men ikke forferdelig.